La 'emoción' de Kim Jong-un en el homenaje a sus militares caídos en la guerra de Ucrania: "Me duele el corazón"

Los detalles Durante el acto, ha habido ofrendas para al menos 600 soldados que no volverán a sus hogares, y ha levantado un gran muro de, aparentemente, mármol, símbolo de la eternidad, del que penden cientos de retratos.

El líder supremo de Corea del Norte no acostumbra a expresas sus sentimientos, sin embargo, Kim Jong-un se ha abierto completamente durante un homenaje a los militares caídos en Ucrania. En medio de un mar de lágrimas de todos los asistentes, ha dicho que le "duele el corazón".

Kim Jung-un homenajea a sus caídos en el frente ruso, aquellos hombres requeridos por Putin y que él, en un acto de amor al ruso, mandó prácticamente a morir. En el acto, ha habido ofrendas para al menos 600 soldados que no volverán a sus hogares.

Y por eso, ha levantado un gran muro de, aparentemente, mármol, símbolo de la eternidad, del que penden cientos de retratos. No sabemos si los gestos de emoción del líder norcoreano es realmente así o es un acto más de cara a la galería que muestra a bombo y platillo en su televisión estatal.

Una historia de amor hacia sus queridos soldados, a los que, incluso, toca, lejos de parecer frío. "Suertudo" el que pueda ser consolado por el mismísimo Kim, quien se entrega a la causa. La solemne ceremonia ha terminado con un aftershow distinto: espectáculo y cine. En definitiva, una montaña rusa de emociones por la ruleta rusa a la que ha sometido a su pueblo.