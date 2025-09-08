Ahora

Polémica por la apertura del Año judicial

Casa Real recuerda "la neutralidad política" del rey ante la revelación de un Feijóo que ahora matiza sus palabras

La letra pequeña Fuentes de Zarzuela indican a laSexta que no comentan "conversaciones privadas del rey", una costumbre que ha roto Feijóo al asegurar que Felipe VI le había dicho que comprendía su ausencia en el acto.

El rey Felipe VI recibe al líder del Partido Popular, Alberto Núñez FeijóoEl rey Felipe VI recibe al líder del Partido Popular, Alberto Núñez FeijóoAgencia EFE
Casa Real recalca que Felipe VI mantiene una "exquisita neutralidad política" en su acción institucional tras las afirmaciones del presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, sobre la reacción del jefe del Estado cuando le informó de que no acudiría a la apertura del Año judicial como protesta por la presencia del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.

Fuentes de Zarzuela indican a laSexta que no comentan "conversaciones privadas del rey", una costumbre que ha roto Feijóo al asegurar que Felipe VI le había dicho que comprendía su ausencia en el acto.

Génova rectifica

Ante la aclaración de Casa Real, el Partido Popular se ha visto obligado a rectificar. Fuentes de Génova aclaran ahora a laSexta que Feijóo no se refería a que Felipe VI compartiese y apoyase su postura de no asistir al acto por la presencia de García Ortiz, sino que solo se refería a que la Casa Real le había dado un acuse de recibo y no a que el monarca validara su decisión de no ir al acto. No obstante, el PP no aclara si la conversación de Feijóo se produjo directamente con Felipe VI o con responsables de Zarzuela.

Las palabras de la polémica

Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado este lunes que Felipe VI comprendía su ausencia en la apertura del Año judicial por la presencia de García Ortiz. "El rey, en su papel de moderación, me ha dicho que entendía y que tomaba nota de mi posición", ha afirmado el líder de la oposición en una entrevista en 'Telecinco'.

Feijóo había insistido antes de su rectificación en que, como líder de la oposición, no tenía obligación constitucional de asistir y ha asegurado que volvería a actuar del mismo modo.

"Yo no puedo mirar para otro lado y no puedo dar por normal lo que es anormal"; "yo no puedo estar de acuerdo en que un presunto delincuente se dirija a los magistrados que le están investigando", ha afirmado.

