Sánchez asegura que presentará presupuestos, pero no irá a elecciones si se los tumban: "Son un instrumento, no un fin"

El contexto El presidente gobierna actualmente con los presupuestos prorrogados de 2023. Hasta ahora no ha presentado ningunos en esta legislatura

Pedro Sánchez está decidido a presentar unos nuevos Presupuestos Generales del Estado (PGE), pero también a seguir gobernando, con o sin ellos. Es una de las principales conclusiones de la entrevistaque el presidente del Gobierno ofreció este lunes en 'TVE', la primera en más de un año. Allí, el jefe del Ejecutivo sostuvo que las cuentas "son un instrumento, no es un fin en sí mismo" y descartó convocar elecciones si no las saca adelante.

"Vamos a presentar los presupuestos, vamos a pelear para aprobar esos presupuestos en las Cortes Generales", aseguró Sánchez. Acto seguido, sin embargo, respondía así a la pregunta de qué ocurrirá si se los tumban: "Seguiremos con los presupuestos que tenemos".

Así, y pese a ser recordado sobre sus propias palabras en 2018, cuando apremió a Mariano Rajoy a someterse a una cuestión de confianza si no lograba aprobar sus presupuestos y a convocar elecciones si no la superaba, el dirigente socialista ha mantenido que los PGE que tiene actualmente -que son los del año 2023, prorrogados- le permiten hacer frente a la agenda social de su Ejecutivo y vehicular todos los fondos europeos "de aquí al año 2026".

"La parálisis sería meter al país ahora mismo en un proceso electoral", argumentaba el jefe del Gobierno, que insistió: "Yo no voy a confundir lo que es el fin con un instrumento". "Por supuesto que a las Cortes Generales les voy a ofrecer ese acuerdo de unos nuevos Presupuestos Generales pero también les digo: si esos Presupuestos Generales del Estado la cámara los tumba o considera que no son apropiados, eso no significa que el Gobierno no vaya a seguir manteniendo su hoja de ruta, que lo va a hacer", zanjaba.

Sánchez también se refirió a la propuesta del líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, que este mismo lunes propuso cambiar la ley de forma que si un Gobierno acumula dos prórrogas presupuestarias tenga que ir a elecciones. "No sé si lo ha consultado con sus líderes territoriales, que tienen ese mismo problema", deslizó Sánchez, que insistió: "Tenemos todas las herramientas para poder cumplir con nuestros objetivos". Con o sin presupuestos.

Hasta ahora el presidente no ha presentado ningún proyecto de presupuestos en lo que llevamos de legislatura: no lo hizo para 2024ni de cara a 2025. Ahora tiene la intención de hacerlo, pero tiene a varios grupos políticos que se lo van a poner muy difícil, como Junts, ERC o Podemos, que ponen muchas condiciones y va a ser complicado aunar los intereses de todos ellos.

La Constitución, en todo caso, establece que el Gobierno debe traer las cuentas al Congreso de los Diputados antes del 1 de octubre. Está por ver si el Ejecutivo cumple y si Sánchez es capaz de llegar a una votación de esos presupuestos.