Un Mazón impasible ante sus mentiras insiste en acudir al funeral de Estado pese al rechazo de las víctimas de la DANA

Carlos Mazón continúa fiel a sus mentiras y sus intereses cuando se va a cumplir un año de la DANA, que dejó 229 víctimas mortales. El president de la Generalitat tiene previsto acudir al funeral de Estado que va a celebrarse el 29 de octubre pese a que le han pedido que no asista.

Las víctimas han dejado claro en más de una ocasión que no quieren que Carlos Mazón asista a dicho funeral. "Le exigimos que no vaya, que no nos haga más daño", ha manifestado Rosa Álvarez, presidenta de la Asociación Víctimas de la DANA, en una entrevista en Al Rojo Vivo.

Sin embargo, el president hace caso omiso de estas declaraciones, no escuchando ni su propio consejo, en el que animaba a las personas a preguntarse qué se podía hacer para evitar el ruido. A él, lo que parece que se le ha ocurrido para esto es asistir a dicho acto, en contra de la voluntad de los familiares de las personas que fallecieron.

"Lo que estamos viendo es un personaje que no tiene calificativos", ha destacado Rosa Álvarez, mostrando su indignación por cómo actuó y cómo sigue actuando pese a lo ocurrido y a todas sus mentiras.

De momento, Mazón no ha confirmado de manera oficial su asistencia, y es que cada vez que se le ha preguntado por esto ha señalado que no era lugar para responder. Una actitud con la que ha generado más incertidumbre a las víctimas en una semana cargada de dolor.

"Es una vergüenza que un año después todavía estemos manifestándonos para que él se vaya", ha denunciado una de las ciudadanas que se ha manifestado en Valencia contra el president.

Ahora, con la decisión de acudir al funeral, Mazón vuelve a dejar claro una vez más que hará lo que más le interese a él y no lo que le pidan sus ciudadanos.

La nueva mentira de Mazón

A la polémica de su asistencia al funeral, se suma que se ha dado a conocer una nueva mentira de Mazón, una más de todas las que ha realizado desde el día de la DANA y sobre la que tampoco se ha pronunciado.

Según la nueva información que ha salido a la luz, el president acompañó a la periodista Maribel Vilaplana hasta un parking después de salir de su larga comida en El Ventorro. Un dato que indica que no fue directamente del restaurante al Palau, como él ha estado defendiendo hasta ahora.

Un recorrido que realizó en la peor hora del temporal y que ha reconocido la Generalitat ahora, cuando saben que la periodista va a declarar y está obligada a decir verdad.

Mazón lleva 12 meses contando versiones distintas de lo que hizo en los momentos más críticos, mientras Valencia se inundaba. Su primera versión fue que había salido a las 17:00 horas del restaurante. Sin embargo, Vilaplana le desmintió señalando que no salieron hasta las 18:45 horas.

Ahora, se sabe que hizo una parada en el parking . laSexta ha realizado el recorrido para saber cuánto se tarda. En total, hemos tardado 2 minutos y 11 segundos en llegar de El Ventorro hasta el aparcamiento subterráneo.

Pese a este nuevo dato, sigue habiendo cosas que no cuadran. Varios testigos han contado a elDiario.es y a El País que Mazón no llegó al Palau hasta casi las 20:00 horas. Demasiado tiempo entre la hora a la que dicen haber salido del restaurante y la que le vieron llegar al Palau, ya que solo tenía que recorrer 800 metros, como él mismo detalló enumerando las calles por las que pasó aunque, eso sí, sin mencionar nunca el parking.

Además, a todo esto se suma un testimonio más, el de una fuente policial que asegura a elDiario. es que en un momento de la tarde el president se fue a su casa y se cambió de ropa. Las imágenes no engañan.

Por la mañana, un vídeo muestra cómo estaba vestido con un traje azul oscuro. Por la tarde, se le ve vestido con un pantalón beige y un jersey amarillo. "Cuando termina de comer se va a su casa. Se pegará una ducha o dormirá la mona o algo", señala dicha fuente.

Casi una hora muerta en su versión

Fuera donde fuera Mazón, hay casi una hora muerta en su versión: desde las 19:45 horas que salió de El Ventorro hasta las 20:00 de la tarde. La única certeza es que a la reunión del CECOPI no llegó hasta las 20:28, como prueban las imágenes.

Un asunto sobre el que él también mintió y luego hizo una huida hacia adelante, retorciendo sus palabras para justificarse. De esta forma, en un primer momento aseguró que había llegado a partir de las 19:00 horas y, más tarde, cuando se supo exactamente cuándo llegó, respondió de esta forma: "¿Cuándo he mentido? Las 20:28 es después de las 19:00, es un hecho fáctico".

Valencia pide la dimisión de un Mazón al que se le complica el frente judicial

Los valencianos no se dan por vencidos y siguen saliendo a la calle recordándole a Carlos Mazón que no le quieren en la Generalitat, a pesar de que él continúa dispuesto a aferrarse a su puesto.

Este fin de semana se ha producido la última de todas las manifestaciones que se han llevado a cabo desde la DANA. Más de 50.000 personas han salido a la calle para decir "basta" a las mentiras. Las víctimas no quieren más falsedades.

"Hubo una negligencia criminal y tiene que terminar en los juzgados", han insistido.

Además, el frente judicial también se le complica a Mazón. La jueza que investiga la gestión de la DANA ha pedido a Les Corts el listado de llamadas del president.

En concreto, dice que "resulta preciso determinar y cuadrar los posibles comentarios que pudiera haber hecho el president sobre cómo iba avanzando la reunión del CECOPI, qué información manejaban sus participantes y por qué se actuó del modo en el que se hizo".

Pese al rechazo de los valencianos, la investigación sobre su gestión y todas las mentiras en las que ya se le ha pillado, Carlos Mazón sigue mostrándose con una sonrisa y dispuesto a continuar como president de la Generalitat.

