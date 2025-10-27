Miedo en Andoain por compartir calles con el asesino en serie Ximo Ferrándiz tras ser denunciado por acoso

El contexto Ferrándiz violó y mató a cinco mujeres en los años 90 y tras cumplir condena se mudó a Andoain, Guipúzcoa, donde ahora ha sido denunciado y tiene una orden de alejamiento de su expareja.

Ximo Ferrándiz, un conocido asesino en serie, ha generado temor en Andoain, Guipúzcoa, tras descubrirse que su expareja lo ha denunciado por acoso. Los vecinos, conscientes de su pasado criminal, están alarmados y temen que Ferrándiz, de 62 años, pueda volver a actuar. En los años 90, fue condenado por violar y asesinar a varias mujeres en Castellón, crímenes por los que cumplió 69 años de prisión. Aunque prometió irse al extranjero al salir de la cárcel hace dos años, ahora se sabe que ha estado viviendo en Andoain, lo que ha reavivado el miedo entre los habitantes.

El asesino en serie Ximo Ferrándiz ha sembrado el terror en Andoain, Guipúzcoa. Pese a que lleva un año siendo convecino, sus habitantes se han enterado ahora de que su expareja lo ha denunciado por acoso. "Estamos asustados, todo el día mirando...", expresa una mujer, mientras que otra reconoce que tienen "miedo", porque no saben "cómo está ahora". "Todas tenemos hijas y nietas...", destaca otra vecina.

Pese a que los expertos que lo trataron siempre lo han calificado de psicópata integrado, es imposible olvidar su pasado criminal. En los años 90 hallaron una cinta en su casa con la que el asesino en serie ataba a las mujeres y ahora los vecinos de Andoain temen que, a sus 62 años, Ximo Ferrándiz vuelva a actuar.

Ximo Ferrándiz cometió su primer asesinato hace 30 años. Tenía entonces 32 años, buen aspecto y era educado, pero de noche se convertía en un depredador sexual.

Entre 1995 y 1996, violó y mató a una profesora, a una menor de 17 años y a tres mujeres prostituidas en Castellón; y podrían haber sido más, ya que en el juicio en 1998 habló una superviviente de Ferrándiz.

Condenado a 69 años de prisión, quedó en libertad hace dos y salió de la cárcel con gafas, gorra, mascarilla y diciendo que su destino era "el extranjero, para no molestar a nadie". Sin embargo, ahora sabemos que no se fue tan lejos.

