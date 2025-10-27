Ahora

La interventora avisó

Vinos de 30 euros, mucho marisco y más chupitos: el PP de Noia gastó hasta 30.000 euros de dinero público en bares y restaurantes

Los detalles Entre los gastos del grupo municipal que ahora denuncia el PSOE desde la alcaldía de la localidad coruñesa aparecen pagos de casi 900 euros en un cáterin para afiliados y simpatizantes, pero también uno de 1.700 en un pincho de Navidad.

El Partido Popular (PP) del municipio gallego de Noia se gastó hasta 30.000 euros de dinero público del grupo municipal en chupitos, vinos, cañas, copas en bares, restaurantes y cáterin. Pese que la interventora municipal advirtió a la formación que algunas facturas no eran adecuadas, el exalcalde no ha querido salir en cámara, al tiempo que defiende que estos gastos son los propios de una agrupación política.

Por aquel entonces olía a elecciones, lo cual llevó al grupo municipal a gastarse casi 900 euros en un cáterin para afiliados y simpatizantes, pero también 1.700 en un pincho de Navidad. Eso sí, el PP de este pueblo coruñés lo componían hasta este verano siete personas, cuyas reuniones debían de ser larguísimas porque en un solo día se toman 46 consumiciones.

Las asignaciones municipales de cada partido se pagan a principios de año y al PP le correspondían 7.200 euros. Luego, esos gastos se justifican. Sin embargo, "lo que no se entiende es que estos gastos se destinen a cenas o bares", ha lamentado el alcalde socialista actual, Francisco Pérez.

Por su parte, el teniente de alcalde, Manuel Seijas, relata que "las facturas en cuestión deberían ir a pleno (…), pero resulta que el alcalde [anterior] nunca las llevó". De hecho, la interventora municipal advirtió al partido de que algunas facturas no eran adecuadas, así como que no hay que confundir grupo municipal con partido político.

Y es que en las comidas de trabajo del PP se tomaban vinos de casi 30 euros, mucho marisco y no faltaban los chupitos. Algo que no ha gustado nada a los vecinos de Noia: "Que se haya gastado el dinero en cosas de 'cuchipandi' me duele muchísimo", asegura una de ellas. Otros son más duros y denuncian que "mirar por el pueblo poco y se lo llevan calentito". El propio presidente de la Xunta de Galicia, el 'popular' Alfonso Rueda, ha reconocido este lunes que "llaman la atención algunos conceptos". El exalcalde, en cambio, opta por no pronunciarse.

