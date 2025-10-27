Los comicios en Extremadura agitan el calendario electoral del PP a espera de Moreno, Mañueco y Azcón

¿Qué podemos esperar? Guardiola adelanta las elecciones por no poder aprobar unos presupuestos y el PP pide a Sánchez que tome nota.

María Guardiola, presidenta de Extremadura, ha adelantado las elecciones al 21 de diciembre debido a la imposibilidad de aprobar los presupuestos autonómicos con Vox, su aliado. Este movimiento podría desencadenar elecciones anticipadas en otras comunidades gobernadas por el PP, como Castilla y León, Aragón y Andalucía, durante la primera mitad de 2026. La idea de un 'superdomingo' electoral ha sido descartada, lo que prevé un periodo electoral agitado para el PP. Los líderes del partido, incluido Alberto Núñez Feijóo, han apoyado a Guardiola, destacando su responsabilidad. Juanma Moreno y Cuca Gamarra también han respaldado la decisión y criticado a Pedro Sánchez por su gestión política.

María Guardiola ha dado el pistoletazo de salida a lo que, parece, se convertirá en una cascada electoral en las autonomías presididas por el Partido Popular. La presidenta de Extremadura ha anunciado este lunes el adelanto de las elecciones al 21 de diciembre.

A partir de ahí, se espera que otras tres comunidades celebren sus elecciones durante la primera mitad del 2026: Castilla y León, Aragón y Andalucía.

Como ya había advertido, Guardiola ha tomado esta decisión por la imposibilidad de sacar adelante los presupuestos autonómicos con Vox, su aliado en la legislatura que inició en 2023.

Esta precipitada convocatoria descarta la celebración del 'superdomingo' electoral que el PP estaba estudiando. La idea, que en ningún momento se llegó a plantear oficialmente, era hacer coincidir todos estos comicios para sacar músculo frente al PSOE.

Sin embargo, ahora se prevé un 'carrusel' electoral y unos meses convulsos para el Partido Popular.

Calendario electoral

Si el calendario sigue lo previsto, después de la cita en Extremadura llegará el turno de Castilla y León. Alfonso Fernández Mañueco busca agotar la legislatura y, de ser así, convocará las elecciones para marzo.

El único escenario en el que se plantea anticiparlas será si Pedro Sánchez adelanta las generales, una posición compartida por más presidentes autonómicos.

"Mi plan es convocar en marzo, salvo que Sánchez adelante las generales; no es razonable que la gente vote dos veces en poco tiempo", ha declarado esta noche en una entrevista en La Brújula de Onda Cero.

Luego iría Aragón. Allí, su presidente, Jorge Azcón, sigue debatiendo con Vox los presupuestos autonómicos.

Él se muestra muy optimista. Asegura que está preparando "el mejor presupuesto en la historia de nuestra comunidad autónoma" y que hasta que no se presente es "extremadamente aventurado" opinar al respecto de lo que va a ocurrir.

No obstante, se espera un adelanto electoral, aunque todavía no se sabe cuándo se haría.

El último sería Juanma Moreno. El presidente andaluz siempre se opuso al 'superdomingo' y ha insistido en su intención de agotar la legislatura e ir solo a las elecciones, que se celebrarían en junio de 2026.

Recado a Sánchez

Pese a que el anuncio de Guardiola supone un cambio brusco en el tablero electoral y en los propios planes del PP, los dirigentes del partido han mostrado su apoyo a la presidenta y han dado su visto bueno a la decisión.

"El gobernante que respeta a su pueblo cumple su palabra y un principio básico: frente al bloqueo, elecciones. Todo el respaldo del Partido Popular a María Guardiola", ha expresado Alberto Núñez Feijóo en X.

El presidente del partido ha asegurado que Guardiola "demuestra responsabilidad y valentía poniendo a los extremeños primero". "Estoy seguro de que se lo recompensarán, ha añadido.

Juanma Moreno ha afirmado que todos los presidentes tienen la potestad de adelantar las elecciones. Por ello, respeta la decisión, que "es consecuencia de la negación a la aprobación de los presupuestos".

"Vox no colabora y por eso hay elecciones. A ver qué hace Sánchez", ha indicado Moreno.

La vicesecretaria general de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha elogiado a Guardiola y defendido que "cuando aquellos que te han apoyado en una investidura bloquean la posibilidad de gobernar, el camino son las elecciones y dar la voz y la palabra a los ciudadanos para que puedan resolver esta situación".

A su llegada a la jornada organizada por 'La Razón', ha aprovechado para lanzar una pulla a Pedro Sánchez, de quien ha criticado que "no puede utilizar a los ciudadanos como rehenes en una situación de debilidad y bloqueo parlamentario para estar en el Gobierno".

