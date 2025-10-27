Rosalía estrena 'Berghain', su nuevo tema con Björk y Yves Tumor: religión, deseo y electrónica en una misma canción

Portada del nuevo álbum de Rosalía, 'Lux', proyectada en la plaza de Callao, a 20 de octubre de 2025, en Madrid (España)

Los detalles Rosalía ha vuelto con 'Berghain', un tema junto a Björk y Yves Tumor que mezcla electrónica, flamenco, deseo y referencias religiosas, abriendo su nueva etapa musical de manera provocadora, creativa y totalmente distinta a lo que hizo en 'El mal querer' y 'Motomami'.

Rosalía ha vuelto. Este lunes, a las 17:00 horas en España, la cantante catalana ha estrenado 'Berghain', el primer videoclip y tema de su esperado cuarto álbum, 'Lux', que se publicará el próximo 7 de noviembre. La canción combina música electrónica, espiritualidad y deseo, y marca un nuevo capítulo en la carrera de la artista.

En 'Berghain', Rosalía canta junto a Björk, la artista islandesa con la que ya trabajó en 'Oral' en 2023, y Yves Tumor, productor estadounidense de música electrónica experimental. Cada uno canta en un idioma diferente —español, inglés y alemán— creando una atmósfera intensa y casi ritual.

La letra alterna frases poéticas y directas, como "te follaré hasta que me quieras, quiéreme", con versos en alemán que hablan de miedo, rabia, amor y sangre. Es un reflejo de los temas centrales de Lux: la tensión entre el deseo y la redención.

El videoclip: un ritual urbano

El vídeo, dirigido por Nicolás Méndez de la productora Canada—quien ya trabajó en 'Malamente'— muestra a Rosalía caminando seria, con gafas de sol, seguida de músicos con sus instrumentos. En un momento, su top gris se transforma en una camiseta con la frase "myintrusivethoughtssoundlikethis" (mis pensamientos intrusivos suenan así).

El estilo del videoclip mezcla erotismo, espiritualidad y misterio. Cada escena parece un ritual, uniendo música, cuerpo y fe en un mismo espacio urbano.

'Berghain': de Berlín a Madrid

El título hace referencia a la famosa discoteca Berghain de Berlín, un templo del techno y la música electrónica. Rosalía la convierte en una especie de catedral del exceso, un lugar donde la música y la espiritualidad se encuentran. La partitura del tema incluso está escrita en páginas de la editorial alemana G. Henle Verlag, un guiño a la precisión y el cuidado de esta nueva etapa de su carrera.

El lanzamiento llega después de la presentación sorpresa de 'Lux' en la plaza de Callao, Madrid. Rosalía recorrió la Gran Vía en coche y terminó saludando desde un hotel, lo que provocó caos y polémica. El Ayuntamiento estudia una multa de hasta 600.000 euros: "Puso en peligro la integridad de las personas", declaró el alcalde José Luis Martínez-Almeida.

'Lux': lo divino y lo carnal

'Berghain 'forma parte del segundo movimiento de Lux, junto a 'La Perla', 'Mundo Nuevo' y 'De Madrugá', donde Rosalía explora la tensión entre exceso y redención. El disco, dividido en cuatro movimientos, recorre temas como sexo, violencia, memoria, fe y transformación.

Si 'El Mal Querer' hablaba de posesión y liberación, y 'Motomami' de caos y vulnerabilidad, Lux propone un viaje más introspectivo y místico. La colaboración con la London SymphonyOrchestra aporta un componente orquestal que eleva la música a un terreno casi sagrado.

Con Berghain, Rosalía demuestra que sigue rompiendo esquemas y redefiniendo el pop. Entre electrónica y flamenco, deseo y espiritualidad, confirma su posición como una de las artistas más visionarias de la música actual.

