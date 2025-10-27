Los giros de guion de Feijóo con un Mazón convertido en lastre electoral para el PP

El contexto En privado, los dirigentes del PP más cercanos a Feijóo temen que, si Pedro Sánchez convoca elecciones, les pille con el asunto de Mazón aún sin resolver. Si la asignatura pendiente del relevo del president valenciano continúa en el aire, consideran que podría lastrar la llegada de Feijóo a Moncloa.

En la misma semana que se cumple un año de la DANA que azotó a la Comunitat Valenciana todos los focos están puestos en la tragedia, aunque le pese a Feijóo. Porque al ser preguntado este lunes por las mentiras de Mazón, el líder del PP ha respondido con evasivas. Esta semana, asegura, no toca hablar del president.

En el PP, de manera oficial, sostienen que el futuro de Mazón dependerá de dos factores: del balance de la reconstrucción de esas zonas arrasadas por la DANA y, por otro lado, de las encuestas. Por ahora, los sondeos siguen dando que el Partido Popular ganaría las elecciones, aunque dependería otra vez de Vox.

Precisamente, son esas encuestas a las que se aferra Mazón para no tirar la toalla. En privado, en cambio, no hay ningún dirigente del PP que vea la posibilidad de que pueda repetir como candidato.

Sin ir más lejos, este lunes ABC ha publicado una encuesta de GAD3 que recoge que el 75% de los valencianos cree que Mazón debería dimitir en estos momentos. Ni esperar a la reconstrucción ni nada. Siete de cada 10 lo mandarían a su casa.

Mazón, un lastre electoral para Feijóo

En privado, los dirigentes del PP más cercanos a Alberto Núñez Feijóo temen que, si Pedro Sánchez convoca elecciones, les pille con el asunto Mazón aún sin resolver. Si el líder del Ejecutivo adelanta elecciones y la asignatura pendiente del relevo de Mazón continúa en el aire, podría lastrar la llegada de Feijóo a Moncloa.

Muchos dirigentes y barones territoriales insisten en lo que pasó en julio de 2023 cuando con ese pacto tan prematuro de Mazón con Vox prácticamente destrozó la campaña de las generales a Feijóo. Temen que si hay un adelanto ocurra lo mismo que entonces.

Las idas y venidas de Feijóo con Mazón

El líder del PP no siempre ha defendido al president valenciano. En este último año ha habido ocasiones en las que Feijóo incluso ha marcado distancias con Mazón. Cuando ocurrió la tragedia, tardó menos de 48 horas en viajar a Valencia y no titubeó a la hora de apoyar a Mazón. Pero, con el paso de los días, el centro de su discurso empezó a virar. Feijóo pasó de acusar al Gobierno de abandonar a los valencianos a reconocer errores en la gestión del president.

Veíamos, por aquel entonces, al Feijóo más duro con Mazón. "Ya no caben más equivocaciones", aseguró. También dijo que "la confianza, máxime cuando se ha resentido, hay que volver a ganarla". Aunque su discurso no duró demasiado. En enero, cambió los toques de atención por mensajes de apoyo como este: "Estamos orgullosos de que sigas trabajando".

Pero en marzo volvió a girar el guion. Feijóo ya no hablaba de reconstrucción. Ahora lo hacía de la vía judicial. "Quiero que se investigue hasta el final quienes son los responsables de las riadas", llegó a decir. Pasó otro mes y, en cuestión de días, pasó de reconocer que Mazón no estuvo a la altura a dejar la puerta abierta a su reelección como candidato a presidir la Generalitat. El president estaba cumpliendo, según él. Y, desde entonces, su futuro quedó ligado a su capacidad de reconstruir la Comunitat.

