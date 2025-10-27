Muere Jorge Casado, cadete de 15 años del Real Zaragoza

El conjunto aragonés ha decreto día de luto oficial este lunes.

Día de luto este lunes en el Real Zaragoza tras confirmarse el fallecimiento de Jorge Casado, jugador cadete de 15 años.

El club ha suspendido la actividad en la Ciudad Deportiva y el primer equipo guardará un minuto de silencio antes de su entrenamiento.

El conjunto aragonés ha informado de la triste noticia en un comunicado en el que también ha mostrado sus condolencias a la familia.

"Jorge, socio zaragocista desde niño, entró en la cantera como alevín y jugaba este año su sexta temporada en el club. Muy querido dentro del vestuario, deja un vacío irremplazable en su equipo, el Cadete A, y en el Real Zaragoza", reza el texto.

"Desde el Real Zaragoza, consternados por la pérdida, nos unimos al inmenso dolor de la familia y allegados de Jorge. Desde el club enviamos todo nuestro cariño y toda nuestra fuerza en estos momentos tan difíciles. Descansa en paz, Jorge", añade.

