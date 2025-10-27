"Les importamos una mierda": la presidenta de Amama avisa a la Junta para que empiece a "trabajar de verdad"

Qué está diciendo Ángela Claverol está dispuesta a reunirse con el consejero de Sanidad, pero insiste en que hay más afectadas por los fallos de los cribados de las que dice la Junta: "Si cree que con 2.317 ha llamado a todas, le vamos a enmendar la plana"

Miles de personas protestaron en Sevilla por los fallos en los cribados de cáncer de mama en la sanidad pública andaluza. El consejero de Sanidad, Antonio Sanz, ofreció diálogo a las afectadas tras acusar de mentir a Amama, la asociación que denunció los errores. Su presidenta, Ángela Claverol, exige respuestas claras sobre el problema y las medidas adoptadas. Aunque el gobierno autonómico se mostró respetuoso, el Partido Popular criticó a la oposición, lo que Claverol rechazó, destacando el apoyo recibido. La cifra oficial de afectadas es cuestionada por Amama, que sigue recibiendo nuevos casos. Claverol advierte que el gobierno debe actuar o enfrentarse a mayores problemas.

Miles de personas abarrotaron este domingo las inmediaciones del Palacio de San Telmo en Sevilla para protestar por los fallos en los cribados de cáncer de mama, un escándalo que ha sacudido la sanidad pública en Andalucía. Ante esta concentración, el actual consejero de Sanidad, Antonio Sanz, tendía la mano a las mujeres afectadas y a las asociaciones, días después de haber acusado de mentir a Amama, que destapó los errores en el programa de detección precoz y ha denunciado también el borrado de pruebas.

Su presidenta, Ángela Claverol, se muestra dispuesta a mantener una reunión, pero quiere que en ella les digan "exactamente dónde está el problema", "cuántas mujeres son las que han sido afectadas" realmente y si ya se ha contratado a los profesionales sanitarios y se han invertido los recursos que la Junta ha prometido. "Una reunión para que nos pase el brazo por el lomito no nos interesa", advierte Claverol en Al Rojo Vivo, donde insiste: "Tenemos unas expectativas muy altas y esperemos que se puedan cumplir".

Aunque el presidente autonómico, Juanma Moreno, y su consejero se han mostrado respetuosos con esa protesta del domingo, el Partido Popular de Andalucía ha preferido hablar de "fracaso absoluto de los partidos de izquierda y de los sindicatos". Unas palabras ante las que Claverol responde tajante: "Los que fracasan son ellos".

"Quieren echar por tierra el trabajo de Amama y le faltan al respeto a las mujeres y hombres que fueron ayer, ellos sí que han fracasado si siguen teniendo ese diálogo. Para mí fue un éxito rotundo, un baño de solidaridad y apoyo que nos hace seguir para adelante", reivindica. "Nosotras ya hemos ganado. Hemos puesto el foco en esas mujeres afectadas por el cribado. Me encantaría que la Junta de Andalucía pusiera el foco también", agrega.

Así, y aunque el consejero ha elevado a más de 2.300 la cifra de mujeres afectadas, Claverol insiste: "Sabemos que no es verdad. Llevamos aquí dos horas y media y ya han venido tres mujeres más, se siguen atendiendo los teléfonos y hay más casos. Si él cree que con 2.317 ha llamado a todas, le vamos a enmendar la plana. Tendrá que trabajar más y mejor o quizás decir dónde está el problema y decir cuántas son de verdad", avisa la presidenta de Amama.

"No nos vamos a defender de nada más, nosotras tenemos la verdad y que digan que fue un fracaso o no es que ya me da igual. Me importa rábano todo lo que no sea ayudar a estas mujeres", asevera Claverol, que avisa de que en el Ejecutivo andaluz "son muy poco inteligentes si no cambian": "Esto se va haciendo cada vez más grande... Si no recapacitan y empiezan a trabajar de verdad, que hace un mes y seguimos igual, sin respuestas, sin la verdad, esto se les va a hacer bola y no se lo van a poder tragar", advierte.

Además, la presidenta de Amama se reafirma en lo que ya manifestó la víspera sobre la postura de los responsables políticos ante este escándalo sanitario: "Les importamos una mierda", sentencia.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.