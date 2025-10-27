Muere José Manuel Ochotorena, leyenda del Valencia y exportero del Real Madrid, a los 64 años

El conjunto valencianista ha informado del fallecimiento del vasco, que tras retirarse se convirtió en uno de los mejores entrenadores de porteros del mundo.

El Valencia CF ha informado este lunes del fallecimiento de José Manuel Ochotorena a los 64 años.

Nacido en Hernani en 1961, debutó con el Real Madrid en 1982. Con el conjunto blanco ganó una Copa de la Liga, tres Ligas y dos Copas de la UEFA.

En el conjunto che, donde le definen como "leyenda de nuestro Club y referente del fútbol español", aterrizó en 1988 tras la irrupción de Paco Buyo en el cuadro merengue.

En la 88/89 obtuvo el Trofeo Zamora tras acabar subcampeón de Liga, cuajando su mejor temporada.

Tras jugar en Mestalla, Ochotorena acabó su carrera en el Tenerife, el Racing de Santander y el Logroñés.

Eso sí, después no se desligó del fútbol. Tuvo una exitosa andadura como entrenador de porteros en el Liverpool de Rafa Benítez antes de regresar a la ciudad del Turia.

También fue preparador de guardametas con la selección española entre la Eurocopa del 2004 y 2021.

Con la 'Roja' alzó el Mundial de 2010 además de las Eurocopas de 2008 y 2012. Descanse en paz, leyenda.