"Exitosa gestión": el único mensaje del auto de Calama atribuido a Zapatero y dirigido a Julio Martínez

¿Por qué es importante? Julio Martínez, el empresario amigo de Zapatero, recibió un mensaje en su teléfono móvil de alguien a quien tiene guardado como "Z". "En tiempo y forma. Exitosa gestión", le trasladó ese contacto. Fuentes jurídicas a laSexta lo atribuirían como el único mensaje directo de Zapatero en todo el auto.

El auto del juez José Luis Calama imputa a José Luis Rodríguez Zapatero por su presunta implicación en una trama para influir en la autorización de vuelos de Plus Ultra en Venezuela. Un mensaje atribuido a Zapatero, "En tiempo y forma. Exitosa gestión", sugiere su intervención en asegurar la operatividad de la aerolínea. La trama incluye mensajes entre Julio Martínez Sola, presidente de Plus Ultra, y otros implicados, que buscan influencias y apoyo, incluso mencionando pagos para lograr sus objetivos. La cúpula de Plus Ultra buscaba un rescate, que según el juez, se consiguió mediante presiones políticas, obteniendo 53 millones de euros en marzo de 2021.

El auto de José Luis Calama en el que imputa a José Luis Rodríguez Zapatero incluye varios mensajes entre miembros de la presunta trama liderada —según el magistrado— por el expresidente del Gobierno. De entre todos los que se recogen, como el que manda el presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, al entonces consejero de la compañía Rodolfo Reyes, cuando le decía " vamos a follar aunque tengamos que pagar un poquitín", se suma el único mensaje que se podría atribuir a Zapatero

Fuentes jurídicas trasladan a laSexta que habría un único mensaje que se puede atribuir al expresidente del Gobierno, cuando escribió a Julio Martínez: "En tiempo y forma. Exitosa gestión".

Para entender este mensaje hay que remontarse al año 2021, cuando la aerolínea Plus Ultra perdió la autorización para operar en Venezuela. El empresario y amigo de Zapatero extendió, según el auto, una "segunda línea de influencia" que habría estado dirigida a intervenir ante el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil de Venezuela para asegurar la autorización de vuelos de la compañía.

Según el juez, Martínez tenía una "posición de influencia" sobre el presidente del INAC, el mayor general Juan Manuel Teixeira Díaz, quien le hizo llegar documentación relativa al incumplimiento por Plus Ultra de sus obligaciones de pago, "advirtiéndole expresamente de las consecuencias contractuales y solicitando mantener conversaciones telefónicas". El 29 de julio de 2021, Teixeira le trasladó que determinados vuelos "no cuentan con aprobación", por lo que le pidió corregir la información. Un día después, Martínez trasladó que Plus Ultra le había pedido que intercediera "en la autorización del INAC por el vuelo CCS-Mad del sábado", a lo que Juan Manuel Teixeira Díaz respondió enviándole la relación de vuelos autorizados.

Es entonces cuando, 24 horas más tarde, una persona que Julio Martínez guarda en su teléfono móvil como "Z" le escribe un mensaje diciendo: "En tiempo y forma. Exitosa gestión...". Tras recibir ese mensaje, Julio Martínez agradeció a Teixeira su intervención, trasladándole que Plus Ultra le había confirmado la aprobación de los vuelos y dándole "muchas gracias por su ayuda".

"Esta secuencia evidencia una pluralidad de actos ejecutivos, todos ellos homogéneos en su naturaleza típica —gestiones orientadas a influir en una autoridad extranjera para obtener la autorización de vuelos—, y realizados en unidad de propósito, cual es asegurar la operatividad comercial de Plus Ultra mediante la obtención de resoluciones favorables del INAC", añade el auto, que recoge que la "reiteración temporal de las comunicaciones", así como la existencia de solicitudes expresas de intervención o ese mensaje que habla de "exitosa gestión", "permiten afirmar la existencia de delito".

Los otros mensajes de la trama

En el auto podemos observar otros mensajes de la trama que ha acabado con Zapatero imputado. Uno de los más llamativos es el que dirige el presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, a Rodolfo Reyes, entonces consejero de la compañía. "Vamos a follar aunque tengamos que pagar un poquitín", escribió. El día 30 de marzo de 2020 Reyes manifiesta al presidente de Plus Ultra "posibles vías para obtener influencia y señala que una crisis equivale a una oportunidad, y este responde que el fin justifica los medios".

Posteriormente, el entonces consejero de la compañía contacta con Ramón Gordils, exviceministro de Cooperación Económica de Venezuela, para "sondear un posible acceso a Zapatero". "Tú crees que podamos pedir ayuda a Zapatero... tema lobby político Plus Ultra Lineas Aereas. Ayudas publicas y/o financiamiento", escribe Reyers. "Vayan recorriendo la ruta formal. Y yo busco cómo llegarle a ZP (Zapatero)", responde el venezolano.

"Vamos a follar aunque tengamos que pagar un poquitín": las palabras del presidente de Plus Ultra a un accionista sobre el posible papel de Zapatero en el rescate

Entonces es cuando Reyes le reenvía ese mensaje de un "amigo" a Julio Martínez, quien "admite la posibilidad de realizar pagos para ello". "Como dice un amigo, vamos a follar aunque tengamos que pagar un poquitín", acaba escribiendo el presidente de Plus Ultra.

Finalmente, el 28 de abril de 2020 es cuando Reyes le comunica a Martínez Sola "haber conseguido acceso a Zapatero" y le requiere al presidente de la compañía que llame a Manuel Fajardo, "el hombre de Zapatero en Venezuela". "Acaba de hacerse el puente con ZP", escribe Rodolfo Reyes. "Aunque sea pagando un poquitín", responde Martínez. "Manuel (Fajardo) es la pieza de ZP en Venezuela. Escríbele de parte de Ramón Gordils", concluye el entonces consejero.

El objetivo de la cúpula de Plus Ultra era conseguir un rescate. Según el juez, lo consiguieron gracias al expresidente del Gobierno pero también trabajaron otra vía que implicaría a José Luis Ábalos, exministro de Transportes.

Según el auto, días después de conseguir tender un "puente", el presidente de Plus Ultra logra hablar con el Zapatero. Y, a partir de ahí, todo parece fluir. "Nuestro pana Zapatero está detrás", afirma Rodolfo Reyes.

Un rescate, presuntamente influenciado por las presiones políticas del expresidente, que finalmente vio la luz en marzo de 2021 por valor de 53 millones de euros. Lo curioso, resaltado por el magistrado, es que antes de que el Gobierno lo aprobase, dos de los investigados lo celebraban. Tenían esa información seis días antes. "Mi mayor felicitación por haber conseguido el objetivo. Sin dudas, ha sido consecuencia de la excepcional labor desarrollada por el equipo de Plus Ultra", afirma Julio Martínez Martínez, intermediario, presuntamente, en algunas de las negociaciones.

"Sin duda, muchas gracias por el apoyo. Tiempo difíciles que solo se sortean con el apoyo de los amigos y de las buenas relaciones", le escribió en respuesta Reyes.

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