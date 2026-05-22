Albares asegura que cuatro de los españoles de la flotilla han necesitado atención médica e insta a la UE a tomar medidas contra Israel

¿Qué ha dicho? El ministro de Asuntos Exteriores ha hablado de la "brutalidad" hebrea tras el vídeo de Ben-Gvir paseando entre los activistas arrodillados y esposados en el puerto de Ashod. "Ha levantado sensibilidad en toda la Unión Europea", afirma.

José Manuel Albares, ministro de Asuntos Exteriores de España, ha informado que cuatro españoles de la flotilla retenida por Israel requirieron asistencia sanitaria. Albares ha instado a la Unión Europea a imponer sanciones a ministros y colonos israelíes tras la "brutalidad" mostrada hacia los activistas. Este llamado se produce tras la difusión de un vídeo del ministro israelí Itamar Ben-Gvir, paseándose entre activistas esposados. España ya aplica medidas contra Ben-Gvir y Bezalel Smotrich, prohibiéndoles la entrada. Los 44 españoles retenidos llegaron a Turquía y regresarán "paulatinamente" a España. La Global Sumud Flotilla retrasará su llegada por chequeos médicos. España, Irlanda y Eslovenia han solicitado suspender el acuerdo de asociación UE-Israel, aunque no lograron suficiente respaldo.

José Manuel Albares, ministro de Asuntos Exteriores de España, ha asegurado que cuatro de los españoles de la flotilla retenidos por Israel han necesitado de asistencia sanitaria. Así lo ha dicho ante los medios, en palabras en las que ha instado a la Unión Europea a imponer sanciones contra ministros y colonos israelíes tras ver "la brutalidad" hebrea hacia los activistas.

"Yo espero que sí. Una vez hemos visto la brutalidad en ese vídeo y la sensibilidad que ha levantado ya no solo en España sino en todos los países de la UE se pueda avanzar", ha declarado Albares.

Así se ha expresado en referencia al documento difundido en redes por Itamar Ben-Gvir, ministro de Seguridad Nacional de Israel, en el que se le ve paseándose entre los activistas arrodillados y esposados en el puerto de Ashdod.

Además, Albares ha recordado que España lleva meses aplicando medidas tanto para Ben Gvir como para Bezalel Smotrich, ministro de Finanzas israelí: "Tienen prohibida la entrada. Queremos que sea una medida europea".

En ese sentido, ha confirmado además que los 44 españoles retenidos por Israel llegaron a Turquía el jueves, donde se les atendió por personal de la embajada española, y que regresarán "paulatinamente" al país.

Con su vuelta prevista para este viernes, la Global Sumud Flotilla ha expuesto que su llegada se va a retrasar "por la necesidad de chequeos médicos y de descanso".

En total, han sido cerca de 430 activistas de unos 40 países los que fueron trasladados a Israel después del abordaje, antes de ser deportados en tres aviones de Turkish Airlanes. Varias ambulancias les atendieron a su llegada a Estambul.

España, junto a Irlanda y a Eslovenia, ha reclamado suspender el acuerdo de asociación entre la Unión Europea e Israel, pero los Veintisiete no lograron el 11 de mayo el respaldo suficiente para avanzar en medidas comerciales a pesar de sí hacerlo en las sanciones a los colonos israelíes en Cisjordania.

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