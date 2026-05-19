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Dichas por Julio Martínez

"Vamos a follar aunque tengamos que pagar un poquitín": las palabras del presidente de Plus Ultra a un accionista sobre el posible papel de Zapatero en el rescate

Los detalles Según el auto al que ha tenido acceso laSexta, esta frase la reproduce Julio Martínez a Rodolfo Reyes, entonces consejero de la empresa, al enterarse que iban a intentar contactar con el expresidente.

Julio Martínez Sola, presidente de Plus Ultra, durante su comparecencia en la comisión de investigación en el SenadoJulio Martínez Sola, presidente de Plus Ultra, durante su comparecencia en la comisión de investigación en el SenadoEuropa Press
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"Vamos a follar aunque tengamos que pagar un poquitín". Esta fue la frase que Julio Martínez Sola, presidente de Plus Ultra, escribió a Rodolfo Reyes, entonces consejero de la compañía, después de que le dijera de que tratarían de llegar al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero.

Es lo que recoge el auto de imputación del expresidente al que ha tenido acceso laSexta. En el mismo, se recoge que el día 30 de marzo de 2020 Reyes manifiesta al presidente de Plus Ultra "posibles vías para obtener influencia y señala que una crisis equivale a una oportunidad, y este responde que el fin justifica los medios".

Posteriormente, el entonces consejero de la compañía contacta con Ramón Gordils, exviceministro de Cooperación Económica de Venezuela, para "sondear un posible acceso a Zapatero". "Tú crees que podamos pedir ayuda a Zapatero... tema lobby político Plus Ultra Lineas Aereas. Ayudas publicas y/o financiamiento, escribe Reyers. "Vayan recorriendo la ruta formal. Y yo busco cómo llegarle a ZP (Zapatero)", responde el venezolano.

Entonces es cuando Reyes le reenvía ese mensaje de un "amigo" a Julio Martínez, quien "admite la posibilidad de realizar pagos para ello". "Como dice un amigo, vamos a follar aunque tengamos que pagar un poquitín", acaba escribiendo el presidente de Plus Ultra.

Finalmente, el 28 de abril de 2020 es cuando Reyes le comunica a Martínez Sola "haber conseguido acceso a Zapatero" y le requiere al presidente de la compañía que llame a Manuel Fajardo, "el hombre de Zapatero en Venezuela". "Acaba de hacerse el puente con ZP", escribe Rodolfo Reyes. "Aunque sea pagando un poquitín", responde Martínez. "Manuel (Fajardo) es la pieza de ZP en Venezuela. Escríbele de parte de Ramón Gordils", concluye el entonces consejero.

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