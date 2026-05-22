La trama de Zapatero trató de pactar una comisión del 3% por la construcción del Hard Rock de Tarragona que provocó las elecciones en Cataluña

El contexto El proyecto del Hard Rock hizo que los Comuns no apoyasen los Presupuestos de Pere Aragonès, que se vio obligado a convocar elecciones anticipadas en Cataluña en 2024.

La Audiencia Nacional investiga una trama liderada por el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, que pretendía pactar una comisión del 1% al 3% por el proyecto Hard Rock de Tarragona, valorado en 2.000 millones de euros. Este macroproyecto generó tensiones entre el Govern de Pere Aragonès y los Comuns, liderados por Jessica Albiach, quienes se opusieron a los Presupuestos catalanes de 2024, desencadenando un adelanto electoral. El juez José Luis Calama imputa a Zapatero por un contrato que documenta una "oportunidad de negocio", con adendas que fijan la remuneración en el 3%. La eliminación de la palabra "comisión" en los contratos sugiere un intento de encubrir la verdadera naturaleza económica de las operaciones, aunque no consta que se hayan materializado pagos.

La trama investigada por la Audiencia Nacional cuyo presunto "líder" era el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero trató de pactar una comisión de entre el 1% y el 3% por el complejo Hard Rock de Tarragona, un macroproyecto que provocó una fricción entre el Govern de Pere Aragonès y los Comuns que hizo que los de Ada Colau no apoyasen los Presupuestos y, posteriormente, provocó un adelanto electoral en Cataluña.

En el auto del juez José Luis Calama en el que se imputa a Zapatero se recoge un contrato fechado octubre de 2021 en el que se "documenta una oportunidad de negocio" referida a ese macroproyecto por valor de 2.000 millones de euros, un documento en el que se recoge "una contraprestación del 3% sobre el valor del contrato".

Este contrato se enmarca en la relación entre Grupo Aldesa e Idella Consulenza Strategica, propiedad de Julio Martínez Martínez. Este contrato iría "al margen de la relación mercantil entre Grupo Aldesa y Análisis Relevante", la consultora del amigo de Zapatero.

Según el auto, posteriormente se firmaron dos adendas: una con una retribución entre el 1% y el 3% (en abril de 2022) y una posterior que la establece "definitivamente" en el 3% (en mayo de ese año).

Se dio la instrucción de eliminar la palabra "comisión"

A finales de mayo, Santiago Fernández Lena, el abogado de Plus Ultra, remite a Cristóbal Cano y Enrique Iranzo, implicados en el proyecto, un borrador de contrato entre Idella Consulenza Strategica y Aldesa, en el que se refleja esa remuneración del 3%. Dos días después, Cristóbal Cano le solicita, por indicación de Julio Martínez, que elimine del documento la palabra "comisión".

"La instrucción expresa de eliminar la palabra "comisión", unida al análisis conjunto de la documentación intervenida, permite inferir que este tipo de operativa se articularía mediante denominaciones alternativas vinculadas a supuestos servicios de asesora miento, con la finalidad de encubrir la verdadera naturaleza económica de las operaciones", detalla el auto.

Según el juez, el patrón "reproduce el observado en otras sociedades y refuerza la existencia de una estrategia orientada a ocultar o disfrazar pagos de distinta naturaleza". Finalmente, esos contratos "podrían no haberse materializado" al no constar ningún pago de Aldesa a Idella Consulenza Strategica.

¿Qué fue el proyecto del Hard Rock?

El proyecto del Hard Rock fue el principal escollo por el que los Comuns no dieron su apoyo a los Presupuestos del Govern de Cataluña en 2024. El grupo, liderado por Jessica Albiach, defendió paralizar el macroproyecto, que se presentó en 2012 como 'BCN WORLD' y fue vendido como la gran inversión turística para Tarragona.

El conseller de Economía de entonces lo promocionó como un macroproyecto que no estaba promovido por la industria del juego, sino del turismo, una inyección de 2.000 millones de euros que crearía 2.000 puestos de trabajo con casinos, hoteles y salas de conciertos.

Al no haber un consenso sobre este macroproyecto, Pere Aragonès decidió convocar elecciones anticipadas, unas elecciones que también coincidieron con la polémica por la ley de amnistía y la posible vuelta de Puigdemont a España.

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