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"Vaya doble vara de medir"

La decepción de Ábalos tras la imputación de Zapatero: "A mí me dejaron solo y a él le protegen"

El que fuera ministro de Transporte, José Luis Ábalos, no ha dudado en mostrarse desde la cárcel de Soto del Real entre dolido y enfadado por la "doble vara de medir" del PSOE. Asegura que al expresidente Zapatero le están tratando mucho y mejor que cuando le imputaron a él.

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"A mí me dejaron solo y a él le protegen". Este es el lamento que José Luis Ábalos ha lanzado desde la cárcel tras conocer la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Una imputación fundamentada en un escrito del juez Calama, de 88 páginas en las que también se nombra a Ábalos y un pago a la que fuera su pareja: Jéssica Rodríguez.

Según el auto al que ha tenido acceso laSexta, el exministro de Transportes fue una de las dos vías que la trama exploró para conseguir el rescate público de la aerolínea Plus Ultra. El otro camino era Zapatero. Es más, aparece un presunto pago de un empresario peruano a Jéssica.

Hay que recordar que Ábalos está en la prisión de Soto del Real, en Madrid, por el caso mascarillas. Desde allí, dice haber estado atento a la imputación de Zapatero y ha querido compartir, con la ayuda de su hijo, sus opiniones. La primera: que en el PSOE hay un doble rasero a la hora de tratar a las personas cercanas señaladas por la justicia. Ábalos considera que los socialistas no le defendieron con tantas ganas. "Vaya vara de medir", ha lamentado, tal y como publica este miércoles 'Ok Diario'. "A mí me dejaron solo y a él le protegen".

"Mucha de la gente que hay ahí ahora, después de Sánchez, no tiene vida política. Se tienen que ir a buscarse la vida y Zapatero es un golpe muy duro para el PSOE", dice el que también fuera secretario de Organización de los socialistas.

"Malestar" y "decepción" son otros de los sentimientos de Ábalos al comparar ambos casos, ambas imputaciones. Recordemos el ya famoso "estoy solo" o "no tengo ni secretaria" de Ábalos, unas palabras que contrastan con el apoyo y ayuda que considera que Zapatero está recibiendo.

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