El Excel que Zapatero siempre negó: el expresidente remitió una lista de clientes a Análisis Relevante, la empresa de su amigo Julito

Los detalles En la lista aparecen nombres tan relevantes como Florentino Pérez, el empresario Rosauro Vauro o Antonio Catalán, de AC-Hoteles. Según la investigación, todos ellos eran receptores de los informes de Análisis Relevante.

El expresidente José Luis Rodríguez Zapatero ha negado conocer a los clientes de Análisis Relevante, la empresa de su amigo Julio Martínez. Sin embargo, en el sumario del caso Plus Ultra aparece un documento Excel que Zapatero remitió a Martínez con información de varias personas influyentes, vinculándole a la empresa. Además, un mensaje en el que se refiere a una "exitosa gestión" en Venezuela, relacionado con la autorización de vuelos para Plus Ultra, también lo implica. Según el juez, Martínez tenía influencia sobre el presidente del INAC de Venezuela, lo que facilitó la operatividad comercial de la aerolínea. Estas acciones podrían constituir un delito, según el auto judicial.

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero siempre ha negado que conociera a los clientes de Análisis Relevante, la empresa de su amigo Julio Martínez. "El detalle de la relación con cada cliente, de quiénes eran o no, no lo tenía. No formo parte de la sociedad ni de las cuentas de Análisis Relevante", defendía con Carlos Alsina en Onda Cero el pasado mes de marzo.

No obstante, en el sumario del caso Plus Ultra aparece una lista, un documento Excel que el expresidente del Gobierno remite a su amigo Julito con el nombre, el correo electrónico, la empresa y el cargo de una serie de personas.

En el documento podemos observar a personas tan relevantes como Florentino Pérez, el empresario Rosauro Vauro o Antonio Catalán, de AC-Hoteles. Según la investigación, todos ellos eran receptores de los informes de Análisis Relevante.

Zapatero se intentó desvincular de las gestiones de Martínez al frente de Análisis Relevante, pero lo cierto es que hay un mensaje en el que Zapatero reenvía esos dos documentos Excel con la lista de clientes de la empresa, lo que le vincula con la empresa de Julio Martínez Martínez. Es el indicio más claro junto con el mensaje que Julito recibió en su teléfono móvil de un contacto al que guarda como 'Z' que le habló de una "exitosa gestión" en Venezuela.

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Ese mensaje estaba dentro del auto de José Luis Calama en el que imputa a José Luis Rodríguez Zapatero, un documento que incluye varios mensajes entre miembros de la presunta trama liderada —según el magistrado— por el expresidente del Gobierno. De entre todos los que se recogen, como el que manda el presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, al entonces consejero de la compañía Rodolfo Reyes, cuando le decía "vamos a follar aunque tengamos que pagar un poquitín", se suma el único mensaje que se podría atribuir a Zapatero

Fuentes jurídicas trasladan a laSexta que habría un único mensaje que se puede vincular al expresidente del Gobierno, cuando habría escrito a Julio Martínez: "En tiempo y forma. Exitosa gestión".

El origen del mensaje "exitosa gestión"

Para entender este mensaje hay que remontarse al año 2021, cuando la aerolínea Plus Ultra perdió la autorización para operar en Venezuela. El empresario y amigo de Zapatero extendió, según el auto, una "segunda línea de influencia" que habría estado dirigida a intervenir ante el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil de Venezuela para asegurar la autorización de vuelos de la compañía.

Según el juez, Martínez tenía una "posición de influencia" sobre el presidente del INAC, el mayor general Juan Manuel Teixeira Díaz, quien le hizo llegar documentación relativa al incumplimiento por Plus Ultra de sus obligaciones de pago, "advirtiéndole expresamente de las consecuencias contractuales y solicitando mantener conversaciones telefónicas". El 29 de julio de 2021, Teixeira le trasladó que determinados vuelos "no cuentan con aprobación", por lo que le pidió corregir la información. Un día después, Martínez trasladó que Plus Ultra le había pedido que intercediera "en la autorización del INAC por el vuelo CCS-Mad del sábado", a lo que Juan Manuel Teixeira Díaz respondió enviándole la relación de vuelos autorizados.

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Es entonces cuando, 24 horas más tarde, una persona que Julio Martínez guarda en su teléfono móvil como 'Z' le escribe un mensaje diciendo: "En tiempo y forma. Exitosa gestión...". Tras recibir ese mensaje, Julio Martínez agradeció a Teixeira su intervención, trasladándole que Plus Ultra le había confirmado la aprobación de los vuelos y dándole "muchas gracias por su ayuda".

"Esta secuencia evidencia una pluralidad de actos ejecutivos, todos ellos homogéneos en su naturaleza típica —gestiones orientadas a influir en una autoridad extranjera para obtener la autorización de vuelos—, y realizados en unidad de propósito, cual es asegurar la operatividad comercial de Plus Ultra mediante la obtención de resoluciones favorables del INAC", añade el auto, que recoge que la "reiteración temporal de las comunicaciones", así como la existencia de solicitudes expresas de intervención o ese mensaje que habla de "exitosa gestión", "permiten afirmar la existencia de delito".

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