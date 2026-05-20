Alfonso Pérez Medina: "Los investigadores tienen claro que Análisis Relevante está íntimamente ligada a Zapatero"

"Las alarmas saltaron por los pagos que hace Julio Martínez a José Luis Rodríguez Zapatero y a sus hijas y por la vinculación que, se ve en la investigación, tenía con Análisis Relevante", explica Alfonso Pérez Medina.

Alfonso Pérez Medina analiza en Más Vale Tarde los pormenores del auto de imputación contra José Luis Rodríguez Zapatero por la trama de Plus Ultra, una causa donde "hay indicios muy evidentes, que son las sociedades y los pagos a José Luis Rodríguez Zapatero".

En este sentido, el jefe de Tribunales de laSexta señala que "los investigadores lo tienen muy claro y consideran que las explicaciones que ha dado Zapatero en público no justifican esos ingresos".

Alfonso recuerda que en diciembre se detuvo a los cabecillas de Plus Ultra para tomarles declaración, aunque "no aportaron demasiados datos a la investigación". Sin embargo, apunta que "el análisis de todas esas cuentas, sociedades, el análisis patrimonial, hizo encender las alarmas".

El periodista explica que Zapatero ya tiene dos informes de la UDEF "bastante gordos" en los que "se van detallando todos los indicios de delito".

En este sentido, indica que "las alarmas saltaron por los pagos que hace Julio Martínez a José Luis Rodríguez Zapatero y a sus hijas y por la vinculación que, se ve en la investigación, tenía con la empresa". Por ello, Alfonso apunta que "los investigadores tienen claro que Análisis Relevante está íntimamente ligada a José Luis Rodríguez Zapatero".

Una empresa, Análisis Relevante, que según comenta Pérez Medina "es la que le incrimina y le mete totalmente en el ajo de la investigación".

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