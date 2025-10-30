Jaime de los Santos (PP) afirma que Sánchez "ha ridiculizado" el Senado con su comparecencia

El diputado del PP ha acusado a Pedro Sánchez de "faltar el respeto" a las instituciones, destacando que esto demuestra que "no cree en la democracia" ni lo que representa ser el presidente del Gobierno.

Jaime de los Santos ha analizado la comparecencia de Pedro Sánchez en el Senado por la comisión de investigación del 'caso Koldo'. El diputado del PP ha confesado que en el partido esperaban que, "por primera vez en siete años", dijera la verdad.

"No ha mentido mucho como nos tiene acostumbrados porque ha preferido decir que no se acuerda o no le consta", ha criticado.

De esta forma, ha acusado al presidente del Gobierno de "ridiculizar" el Senado, señalando que la "desfachatez" y la "falta de respeto" a los españoles es "de nota".

El diputado ha destacado que esto es precisamente lo que nos debería preocupar, "la falta de respeto a las instituciones", asegurando que con esto lo que demuestra es que "no cree en la democracia" ni se cree lo que representa ser el presidente del Gobierno.

