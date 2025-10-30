Mentiras, bulos y respuestas cruzadas: Sánchez afronta cinco horas de emboscada política en el Senado

La otra cara La comisión fue un ir y venir de bulos y acusaciones que iban desde supuestas financiaciones ilegales hasta críticas al confinamiento. Sánchez respondió con hechos mientras los partidos lanzaban preguntas capciosas buscando confundir y sacar titulares fáciles.

Cinco horas de comisión y parecía que el boomerang de la mentira y la verdad no dejaba de girar. Desde el primer minuto, los bulos y acusaciones falsas marcaron la sesión. Algunos se repitieron entre varios grupos; otros, el mismo grupo los lanzó una y otra vez, buscando confundir o generar titulares.

El senador del PP Alejo Miranda empezó a la carga: "¿Sabía que Globalia financiaba las actividades de su mujer?". Falso. Sí, el África Center, dirigido por Begoña Gómez, había pactado un contrato con un órgano vinculado a Globalia, pero la pandemia impidió que se ejecutara. Aun así, la acusación se lanzó como si fuera un hecho.

Globalia volvió a aparecer en boca de Ángel Gordillo, de Vox, que empezó con otra afirmación incorrecta: "En 2020 usted nos encerró ilegalmente en casa". Hablaba del confinamiento durante la pandemia. Es cierto que el Tribunal Constitucional luego dijo que debería haberse hecho por estado de excepción y no estado de alarma, pero en ese momento, la medida fue legal.

Gordillo siguió con preguntas sobre Delcy Rodríguez que no tenían fundamento. La comisión empezó a parecer un tablero de bulos cruzados. Carla Antonelli, de Más Madrid, añadió su embestida: preguntó a Sánchez por José Luis Ábalos en las listas del 23-J. Sánchez fue claro: el PSPV lo propuso, Ferraz dio el visto bueno y podía haber dicho que no.

En otro momento clave, Sánchez tuvo que salir al paso de otro bulo: "El informe de la UCO no acredita financiación ilegal del Partido Socialista". Exacto. Ese informe solo analizaba las cuentas patrimoniales de Ábalos, no la financiación del partido.

La sesión dejó varias lecciones claras: algunos grupos repiten mentiras y preguntas capciosas buscando titulares, pero la precisión y el contexto siguen siendo el mejor escudo frente al boomerang de la mentira. Entre medias verdades, bulos y respuestas cruzadas, Sánchez salió a la palestra mostrando dónde terminan los hechos y dónde empiezan las acusaciones falsas.

