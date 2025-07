Enfado en Moncloa con un Feijóo "miserable, indeseable e impresentable" que ha "patinado" al mencionar a la familia de Sánchez

Este miércoles, 9 de julio de 2025, Pedro Sánchez se ha enfrentado al que todos veían como su pleno más difícil. Se jugaba la legislatura con sus explicaciones en el Congreso de los Diputados sobre el ya llamado caso Cerdán-Ábalos-Koldo. Pero, con un balón de oxígeno aportado por los socios de investidura de Sánchez, parece que la legislatura de momento aguanta.

Aunque el presidente ha entonado el mea culpa, reconociendo su responsabilidad por haber nombrado tanto a José Luis Ábalos, como a Santos Cerdán como secretarios de Organización del PSOE. El líder del PP se ha mostrado más duro que nunca. Porque Alberto Núñez Feijóo ha atacado al presidente con su familia, por las investigaciones judiciales que recaen sobre su hermano y su mujer Begoña Gómez. Y en un triple salto mortal, Feijóo ha acusado a Sánchez de vivir de los beneficios de los prostíbulos.

En Moncloa ahora se vive al mismo tiempo con dos sentimientos muy distantes. Por una parte, se muestran satisfechos y hasta muy contentos con la comparecencia de Sánchez. Creen que el presidente ha disipado las dudas de los socios y que "ha ganado el debate de calle" porque "Feijóo ha patinado de forma importante" porque ha venido a vender la piel del oso "incluso antes de desollarlo", ha dicho a laSexta un destacado ministro del Ejecutivo.

Por otro, y este es el sentimiento dominante, no dudan en mostrar su enfado por el ataque personal contra Sánchez. "Usted siempre puede caer más bajo y, por su puesto que no puede compararse con el presidente del Gobierno. Por supuesto que Pedro Sánchez no se iría de vacaciones con un marco, mientras cientos de jóvenes morían en Galicia por la droga", respondía duramente Patxi López a Feijóo al tomar la palabra en el pleno de este miércoles.

Sobre esta última frase pronunciada por el líder del PP en su discurso, las mismas fuentes han contado a laSexta, que hablar de prostíbulos "no ha gustado nada dentro del Gobierno". Han calificado a Feijóo como "un indeseable", "un miserable" y un "impresentable".

Es más, aseguran que Feijóo ha sido siempre "uno de los políticos más sucios del panorama político actual". Consideran que lo demostró ya en Galicia y que lo ha vuelto a hacer este miércoles en el Congreso de los Diputados. Para Moncloa, este ha sido su "epitafio político en el Parlamento".