Patxi López y Miguel Tellado se enfrentan (también) fuera del Congreso: "¿Cómo puedes decir tantas mentiras y no ponerte rojo?"

Condenados a no entenderse

De azotarse en el Congreso a hacer exactamente lo mismo en una mesa de diálogo. Es lo que hicieron este martes los portavoces de PSOE y PP en la Cámara Baja, Patxi López y Miguel Tellado, en un encuentro llamado 'Condenados a no entenderse' que buscaba, precisamente, que se entendiesen.

No obstante, el encuentro fue tan mal como lo suelen ir las sesiones en el Congreso de los Diputados. Es más, en la primera intervención de Tellado ya quedó claro que eso iba a ser imposible, cuando aseguró que el PSOE "rompió el consenso de que España es una nación".

El moderador, Edu Galán, sugirió que la charla estaba hecha para ir por otro camino, pidiéndoles escuchar "alguna cosa nueva". El propio Patxi López recriminó llevar escuchando lo mismo los últimos ocho meses: "Creía que venía aquí a otra cosa, no a soltar el mitin de siempre".

Lejos de rebajar el tono, Tellado mantuvo su ofensiva con constantes menciones a Pedro Sánchez, lo que hizo que el socialista empezase a perder la paciencia. "Has hablado sin tener ni idea, ni idea", le afeó López, que añadió que "no se podía decir cualquier cosa".

"Ya está bien de mentir todo el rato", respondió López a Tellado, antes de que ETA hiciese acto de presencia. Tellado criticó que el PSOE "pactase con los herederos de ETA", a lo que López respondió: "Aznar abrió un proceso de diálogo con ETA. Yo me reuní con Batasuna, ¿vosotros estuvisteis detrás? No, me llevasteis a los tribunales".

Tal fue la ofensiva de Tellado que llegó a decir que Sánchez "el político más trumpista que hay en España", a quien ha acusado de que "ha construido un muro para dividir a España".