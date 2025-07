Todas las explicaciones de Sánchez (pero no muchas) sobre los casos de corrupción

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha afrontado este miércoles uno de sus Plenos más duros entonando de nuevo el 'mea culpa': "Me equivoqué, me equivoqué, fue mi error, me equivoqué, ese ha sido mi error". Y también asumiendo su parte de responsabilidad: "El culpable es quien comete los delitos, pero yo como persona que los nombro tengo parte de responsabilidad y lo asumo".

Así se ha expresado Sánchez en el arranque de su intervención, dedicada a dar explicaciones -o así se esperaba que hiciera- sobre el caso de corrupción Koldo-Ábalos-Cerdán, que ha golpeado a su Gobierno, especialmente el último mes, desde que se conocieron las presuntas mordidas de su ex número 3 en el partido, Cerdán, el pasado 13 de junio.

Una primera comparecencia ante los diputados que ha dejado mucho que desear, pues el presidente del Gobierno ha abordado el tema muy por encima, pese al amago inicial: "Empezaré por el principio, señorías. Yo conocí a Santos Cerdán en 2014", apuntaba al comienzo. "En 2017, cuando presenté mi candidatura, me apoyo y me aupó; otras de esas personas fue José Luis Ábalos", ha proseguido, para dar un importante salto en el tiempo: "En el año 2021, tras la salida de José Luis Ábalos, tanto del Gobierno como de la organización, elegí a Santos Cerdán como secretario de organización. Ese fue mi error, confiar en él, confiar en ellos".

Seguimos sin saber por qué Ábalos dejó de ser nº3

"Tras la salida". Sin más. Sánchez no ha dado más detalle de la salida de José Luis Ábalos, dejando caer de nuevo la oportunidad de explicar porqué decidió prescindir de él, si había algo que le chirrió del exministro: "Yo estaba convencido de que Santos Cerdán era una persona íntegra, humilde, comprometida, con la causa socialista".

Sánchez ha dado otro importante salto al no entrar a explicar si habló con José Luis Ábalos cuando se destapó todo el caso Koldo. El líder socialista ha pasado directamente al momento en el que Cerdán fue señalado: "Convoqué al propio Santos Cerdán para conocer su versión. Él lo desmintió todo y me aseguró que eran acusaciones infundadas".

En resumen, nada nuevo que no dijera en su comparecencia tras conocerse el informe de la UCO, hace casi un mes. Lo que sí ha sido novedoso es que haya reconocido el que llegó a plantearse dimitir y convocar elecciones, pero que, después de "reflexionar y de escuchar a mucha gente", decidió que "tirar la toalla no es nunca una opción". Pero de explicaciones, nada más.