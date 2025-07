Baltasar Garzón valora el caso de Begoña Gómez y el juez Peinado: "Es desquiciante. Hay acciones judiciales que no se concretan en nada"

Andrea Ropero tuvo la oportunidad de conversar con Baltasar Garzón sobre la judicialización de la política, una cuestión sobre la que el exmagistrado tenía claro que "se está instrumentalizando la Justicia con fines políticos": "Hay un objetivo que es acabar con el Gobierno de coalición y no se paran en los objetivos", comentaba.

Para Garzón, "el poder policial no está tomando las riendas de su propio servicio público" y sí "prestando más atención al desarrollo político de lo que ocurre en este país". De hecho, afirmaba que en la actualidad había jueces que actuaban más como simpatizantes de partidos políticos que como magistrados, si bien lo dejaba "en potencial" porque, como juez que se sigue sintiendo, "me niego a aceptar esa afirmación como tal".

"Yo he dicho siempre que en España la independencia del poder judicial está garantizada y quien no la respete es porque no quiere", sostenía Garzón, para el que los únicos capaces de revertir esta situación se encuentran en el poder judicial. "Es muy fácil ser independiente, lo único que hace falta es querer hacerlo y no buscar objetivos previos".

Garzón también analizaba el caso contra el fiscal general del Estado, donde "se hace un juicio de valor desde el minuto cero" que apunta al fiscal general porque "se ha decidido que sea el objetivo político a tumbar". En su opinión, y tras leer el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, el exjuez defendía no haber visto que "el fiscal general del Estado haya cometido alguna tacha digna de un procedimiento penal".

En el caso de Begoña Gómez y el juez Peinado, Garzón aseguraba que "es un poco todo desquiciante" y "hay un universo de acciones judiciales que no se concretan en nada", lo que el denomina como "fishing" o "salir a pescar" para "ver qué encontramos". En su opinión, esto "genera una inseguridad jurídica absoluta" que considera "muy peligroso en una democracia, porque corrompe todo lo que en sí mismo significa Estado de derecho".

Tras haber estado once años inhabilitado, Garzón explica que el Comité de Derechos Humanos de la ONU que la condena contra él no tuvo las garantías suficientes, por lo que sostiene que su caso fue "un ejemplo de prelawfare".Tras la resolución de la ONU, no oculta sus deseos de volver a la Audiencia Nacional, algo que aún no se ha dado, en su opinión, por el bloqueo del CGPJ.

Sobre los actos por la muerte de Franco, Garzón consideraba "penoso" que el PP no asistiera y que el rey Felipe VI "debe pronunciarse claramente".

