Piden la imputación de Fernando Simón en la causa que investiga la manifestación del 8-M. Según un escrito al que ha tenido acceso laSexta, la denominada Asociación contra la gestión del COVID-19 solicita a la jueza la imputación del director del Centro de Alertas Sanitarias por los delitos de desobediencia y denegación de auxilio.

Culpan a Simón de animar a las manifestaciones del 8-M cuando el virus estaba descontrolado.

Le atribuyen así una flagrante dejación de sus funciones y apuntan que hizo caso omiso de los informes que ya existían en el mes de marzo de la OMS advirtiendo del coronavirus: "... la falta de información veraz del número de fallecidos POR CORONAVIRUS, la negación en un principio de un peligro real en España de la existencia de coronavirus", apunta el texto. En el escrito señalan incluso que Simón animó a las manifestaciones del 8-M cuando el virus ya estaba descontrolado en nuestro territorio.

En un segundo escrito esta misma asociación pide ampliar la imputación por prevaricación contra el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco.

En concreto, según informa el periodista Alfonso Pérez Medina, le atribuyen también un delito contra los derechos fundamentales, concretamente el de manifestación, porque, según el informe de la Guardia Civil, la Delegación del Gobierno llamó a los convocantes de manifestaciones y marchas para que las desconvocaran.

"No tengo temor a que se me investigue"

El pasado lunes, a preguntas de los medios, Fernando Simón afirmó no tener miedo a ser investigado por su labor en la crisis del COVID-19.

"Me han comentado que alguien ha interpuesto una querella. El juez actuará como tenga que actuar. Personalmente no tengo temor a que se me investigue (...) Nosotros hemos hecho el trabajo lo mejor que se ha podido; así que miedo, poco", señaló entonces el director del Centro de Alertas Sanitarias.

El experto de Sanidad defendió, "tras revisar los datos mil veces", que "si el 8-M ha tenido algún efecto en la evolución de la pandemia ha sido muy marginal". "Los días y semanas previas al 8-M hubo muchos eventos que pudieron significar lo mismo", añadió Simón, que sostiene que todas las decisiones adoptadas han estado alineadas con las recomendaciones de los organismos internacionales.