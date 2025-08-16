Influencer, fiestero y polémico: así es Sandro, el nieto de Fidel Castro

Los detalles El joven de 33 años se presenta en sus redes como Vampirech y publica contenido de su día a día, de fiesta o realiza retos virales.

Sandro Castro, nieto del expresidente cubano Fidel Castro, ha optado por un camino distinto al de su abuelo al convertirse en influencer. Conocido como Vampirech en Instagram, donde acumula casi 130.000 seguidores, Sandro comparte contenido sobre su vida diaria, fiestas y retos virales. A menudo, lanza mensajes polémicos y habla sin reservas, como cuando pidió a Donald Trump que comprendiera que los migrantes no eran enemigos de su nación. Además de su faceta en redes, Sandro posee varios negocios en La Habana y defiende ideales opuestos a los de su abuelo. Ha enfrentado críticas por sus fiestas durante la pandemia y por exhibir sus lujos en tiempos difíciles para Cuba.

Asimismo, es conocido por lanzar mensajes de lo más polémicos a sus seguidores o hablar sobre cualquier cosa sin tapujos.

En una de sus últimas publicaciones compartió una petición a Donald Trump en la que le intentaba convencer de que los migrantes no son sus enemigos y que su nación fue construida por ellos.

Además de crear contenido, Castro cuenta con varios negocios en La Habana y se aleja de toda personalidad por la que su abuelo era caracterizado. De hecho, aboga por todo aquello que el revolucionario un día pareció odiar.

Sandro ha estado inmerso en diferentes polémicas ya que fue visto de fiesta en plena pandemia por el covid-19 y ha expuesto sus lujos, como su colección de coches, cuando su país ha pasado por temporadas complicadas.