El nieto del revolucionario

Influencer, fiestero y polémico: así es Sandro, el nieto de Fidel Castro

Los detalles El joven de 33 años se presenta en sus redes como Vampirech y publica contenido de su día a día, de fiesta o realiza retos virales.

Sandro Castro, el nieto de Fidel Castro.
El nieto del expresidente cubano Fidel Castro ha tomado un camino totalmente diferente al de su abuelo: se ha convertido en influencer. Sandro Castro cuenta con casi 130.000 seguidores solo en su perfil de Instagram, donde recibe una gran cantidad de apoyo.

Asimismo, es conocido por lanzar mensajes de lo más polémicos a sus seguidores o hablar sobre cualquier cosa sin tapujos.

En una de sus últimas publicaciones compartió una petición a Donald Trump en la que le intentaba convencer de que los migrantes no son sus enemigos y que su nación fue construida por ellos.

Además de crear contenido, Castro cuenta con varios negocios en La Habana y se aleja de toda personalidad por la que su abuelo era caracterizado. De hecho, aboga por todo aquello que el revolucionario un día pareció odiar.

Sandro ha estado inmerso en diferentes polémicas ya que fue visto de fiesta en plena pandemia por el covid-19 y ha expuesto sus lujos, como su colección de coches, cuando su país ha pasado por temporadas complicadas.

