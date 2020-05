Plagado de errores, bulos y noticias tergiversadas. Así es el informe, al que ha tenido acceso laSexta, elaborado por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil en Madrid sobre la Operación Sanitario, que ha llevado a la imputación formal del delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, acusado de autorizar las manifestaciones del 8M a pesar de que podría suponer un peligro para el contagio por Covid-19.

La denuncia contra Franco presentada por un paticular también iba dirigida al presidente del Gobierno y los otros 16 delegados del Gobierno, aunque no pudieron ser imputados debido a que la jueza encargada no tiene competencias en otras comunidades.

Franco tendrá que declarar el 5 de junio imputado por un presunto delito de prevaricación basado en ese informe de la Guardia Civil que incluye información errónea, noticias tergiversadas y bulos.

La OMS no declaró la pandemia el 30 de enero

Uno de los primeros errores del informe de la Guardia Civil es la fecha de la declaración de pandemia mundial por parte de la OMS. En la página 8 se especifica que "el 30 de enero de 2020, la OMS califica el actual borte de Covid-19 como pandemia".

Se trata de una fecha errónea ya que el director general de la Organización Mundial de la Salud, Adhanom Ghebreyesus, declaró como pandemia mundial al coronavirus el miércoles 11 de marzo de 2020, tres días después de la celebración de la manifestación del 8M.

Las ministras no llevaron guantes el 8M por el Covid-19

La Guardia Civil también aportó un DVD anexo al informe que contiene un vídeo publicado por Cope.es que describen de la siguiente manera en la página 13: "El 1 de abril de 2020 se tiene conocimiento a través de una noticia del diario digital cope.es titulada 'El vídeo del 8-M, con el que acusan al Gobierno de ocultar la verdad sobre el coronavirus: No se besa', en la que apunta que el Gobierno sabía el peligro real del coronavirus. En la noticia se adjunta un video de la cabecera de la manifestación celebrada el Madrid el día 8 de marzo de 2020 en el que se observa a la ministra Celaá y a la exministra Valerio portando guantes de látex y en la que se aprecia una voz advertir 'No se besa, no se besa' a las personas que encabezan la manifestación".

Se trata de una información tergiversada y no existen pruebas de que Valerio y Celaá portaran guantes morados como medida preventiva por el coronavirus. Lo cierto es que, como publicó Maldita.es, Celaá llevó guantes morados sólo al principio de la marcha y luego se los quitó, mientras que Valerio optó por ponerse un solo guante en la mano izquierda como símbolo de reivindicación feminista. Un gesto que ya se había producido el año anterior en la misma manifestación, como prueban varias imágenes.

Fernando Simón no admitió una transmisión comunitaria el 28 de febrero

El informe de la benemérita también afirma en la página 73, citando a una noticia publicada por Redacción Médica, que el director del Centro de Alertas Sanitarias, Fernando Simón, aseguró el 28 de febrero que no se podía "contener el virus".

"El 28 de febrero de 2020, el director del CCAES (Fernando Simón) admitió que había transmisión comunitaria. Este escenario define que no se puede contener el virus controlando a las personas que estén infectadas y a su entorno, porque ya no se conocen éstos", señala el informe textualmente.

Si nos dirigimos a la noticia publicada por el citado medio, se puede observar que en ninguna parte se expone que Fernando Simón admitiera una transmisión comunitaria del Covid-19.

"Simón ha confirmado que 'todos los casos son importados' y que, por el momento, si de estos casos no se notifica ninguna trasmisión secundaria, 'no hay razón para cambiar de escenario'. En sus declaraciones, el director ha reiterado que 'si no se verifica con mayor claridad que hay transmisión local en España del nuevo coronavirus no hay razón para cambiar el escenario porque no hay un riesgo poblacional'", rezaba un párrafo de esa información.

En el mismo texto se expone otra frase de Simón en la que se indica que cualquier posible transmisión comunitaria se había producido a "nivel muy bajo": "Esto, según ha explicado, se debería a que en los casos que se consideran por ahora 'trasmisión comunitaria' (Madrid y Sevilla) se han podido trasmitir a un nivel 'muy bajo'".

-Noticia en proceso de ampliación-