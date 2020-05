Fernando Simón afirma no tener miedo a ser investigado por su labor en la crisis del COVID-19. Así lo ha apuntado el director del Centro de Alertas Sanitarias en su comparecencia diaria.

"Me han comentado que alguien ha interpuesto una querella. El juez actuará como tenga que actuar. Personalmente no tengo temor a que se me investigue (...) Nosotros hemos hecho el trabajo lo mejor que se ha podido; así que miedo, poco", ha señalado Simón a preguntas de los medios.

El delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, tendrá que declarar como investigado el próximo 5 de junio por no haber prohibido manifestaciones masivas como la del 8M.

La juez ha adoptado la decisión después de que un atestado de la Guardia Civil haya indicado que el ministro de Sanidad, Salvador Illa, y Fernando Simón mantuvieron encuentros para dar el visto bueno a la manifestación del Día de la Mujer. En ese mismo informe se apunta a posibles responsabilidades penales de Simón por no oponerse a ducha manifestación.

Por otra parte, esta misma jornada hemos conocido que el jefe de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos ha sido cesado por el Ministerio del Interior debido a una "pérdida de confianza" y un "descontento pos sus últimas actuaciones", según ha podido confirmar laSexta.

Preguntado por lo ocurrido en Madrid, el experto de Sanidad ha señalado, "tras revisar los datos mil veces", que "si el 8-M ha tenido algún efecto en la evolución de la pandemia ha sido muy marginal". "Los días y semanas previas al 8-M hubo muchos eventos que pudieron significar lo mismo", ha añadido Simón, que una vez más sostiene que todas las decisiones adoptadas han estado alineadas con las recomendaciones de los organismos internacionales.