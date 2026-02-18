El director de la Policía cita a todos los mandos tras el escándalo por la querella contra el DAO por agresión sexual

El contexto La cita se produce menos de 24 horas después de conocerse la querella por una presunta agresión sexual a una subordinada de José Ángel González.

El director general de la Policía Nacional, Francisco Pardo Piqueras, ha citado este miércoles a todos los mandos de este cuerpo tras la crisis abierta por la renuncia del director adjunto operativo (DAO), José Ángel González, a raíz de la querella y citación judicial por una presunta agresión sexual a una subordinadaconocida este martes.

La reunión con la junta de gobierno, según ha recogido Europa Press mediante fuentes conocedoras del encuentro, se celebra en la Dirección General menos de 24 horas después de conocerse este escándalo protagonizado por el 'número dos' de la Policía.

José Ángel González era DAO desde 2018, tras la llegada de Fernando Grande-Marlaska al Ministerio del Interior. Precisamente, el propio director general de la Policía es otro de los cargos que sigue desde la primera legislatura del Gobierno de Pedro Sánchez, quien desde Nueva Delhi ha defendido la "contundencia" con la que se ha actuado.

Marlaska ha reconocido este miércoles que estaba decepcionado con el DAO y ha negado que tapara la denuncia de unos hechos que se remontan a abril de 2025. También ha apuntado que dimitiría si la víctima considera que ha estado desprotegida o que él personalmente "le ha fallado", así como que ha relevado de sus funciones al comisario Óscar San Juan, mano derecha de González.

