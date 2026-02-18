Preocupación y malestar en la Policía Nacional tras la presunta agresión sexual del DAO a una subordinada: "La ejemplaridad no es una opción"

Los detalles Al menos hay una persona más de la cúpula policial que sabía lo que había pasado, según la denunciante el comisario Óscar San Juan, quien, además de ocultarlo, intentó silenciarla.

La presunta agresión sexual del director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, José Ángel González, contra una subordinada conocida este martes —y por la que dimitió horas después— ha provocado una crisis abierta. Además, ha generado mucha preocupación y malestar dentro del cuerpo, ya que temen que esto dañe su imagen.

Al menos hay una persona más de la cúpula policial que sabía lo que había pasado, según la denunciante el comisario Óscar San Juan, quien, además de ocultarlo, intentó silenciarla. Le propuso textualmente que "elija a qué destino/puesto de trabajo quiero ir y que cuando lo tenga pensado se lo mande por WhatsApp", ha afirmado. Esto, según ha asegurado, en un intento de coacción para evitar la denuncia y "tapar" el escándalo público que se derivaría de la interposición de la presente querella.

Curiosamente, después de todo esto San Juan fue condecorado hace justo un año. "Casualmente, o curiosamente, este comisario ha sido condecorado con una medalla de plata, que por supuesto no es merecedora de ello y que nosotros también causalmente teníamos judicializada", ha explicado Laura García, portavoz sindical de JUPOL. Este miércoles le han cesado de su cargo con el fin, han dicho, de recabar dato.

En la Policía Nacional hay mucho malestar, temen que la imagen del cuerpo quede tocada. "La ejemplaridad tiene que ir acompañada de los altos cargos y no es una opción, debe ser una obligación", ha afirmado Ana Alarcón, portavoz del sindicato SUP.

Para el nuevo cargo de director adjunto operativo ya resuenan dos nombres: Javier Daniel Nogueroles, jefe de la División de Formación y Perfeccionamiento y Luis Esteban Lezáun, actual jefe superior de Andalucía oriental. Aunque tampoco se descarta que coloquen a una mujer para ayudar ya de paso a limpiar la imagen policial.

