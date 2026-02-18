La bandera de España en Colón se raja en la izada de la Armada: las imágenes

Los detalles La bandera, que mide casi 300 metros cuadrados y pesa más de 30 kilogramos, había sido retirada por el fuerte viento de la capital.

La bandera de España en la Plaza de Colón de Madrid se ha rajado completamente, sorprendiendo a los transeúntes. La rotura se debió al peso de la bandera, que mide casi 300 metros cuadrados y pesa más de 30 kilogramos. Había sido retirada por seguridad debido a las recientes borrascas, pero al recolocarla, se produjo la rotura. Tras el incidente, fue reemplazada por una nueva que ya ondea en la plaza. No es la primera vez que ocurre; en enero, otra bandera se dañó por la borrasca Kristin. La Armada custodia e iza la bandera, propiedad del Ayuntamiento de Madrid.

Cabe destacar que no es la primera vez que ocurre esto. En enero, otra bandera se dañó durante el paso de la borrasca Kristin. Según 'El Debate', la Armada es la encargada de custodiar e izar la bandera, que a su vez es propiedad del Ayuntamiento de Madrid.

