La bandera de España en Colón se raja en la izada de la Armada: las imágenes

Los detalles La bandera, que mide casi 300 metros cuadrados y pesa más de 30 kilogramos, había sido retirada por el fuerte viento de la capital.

Bandera de España rota en la Plaza de Colón
La bandera de España izada en la Plaza de Colón de Madrid se ha rajado por completo este miércoles, provocando una escena que ha sorprendido a muchas personas que pasaban por allí.

La razón principal de la rotura ha sido el peso, y es que la bandera mide casi 300 metros cuadrados y pesa más de 30 kilogramos.

Había sido retirada recientemente por seguridad, debido a las fuertes rachas de viento de la capital por las últimas borrascas. Sin embargo, al volver a colocarla, se ha producido la raja.

Después del susto, ya ha sido reemplazada por otra intacta que ondea como es habitual en la emblemática plaza de la capital.

Cabe destacar que no es la primera vez que ocurre esto. En enero, otra bandera se dañó durante el paso de la borrasca Kristin. Según 'El Debate', la Armada es la encargada de custodiar e izar la bandera, que a su vez es propiedad del Ayuntamiento de Madrid.

