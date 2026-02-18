Sánchez dice haber actuado con "contundencia" ante el caso del DAO y pide a Feijóo "coherencia" en el caso de Móstoles: "Es la ley del embudo"

Los detalles El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cierra filas con el ministro Marlaska y asegura que conocieron este mismo martes la denuncia contra el DAO de la Policía Nacional, José Ángel González, y actuaron "con contundencia" apartándole de inmediato.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha pronunciado desde la India sobre el escándalo de abusos sexuales que involucra al DAO de la Policía Nacional. Sánchez ha elogiado la rápida respuesta del Gobierno, destacando su coherencia y apoyo a la víctima, y ha instado al Partido Popular a actuar de manera similar en sus propios casos, como el del alcalde de Móstoles. Ha respaldado las acciones del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y ha descartado su dimisión. Además, ha criticado a Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, por no tomar medidas en el caso del alcalde de Móstoles, acusado de acoso sexual y laboral.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha comparecido desde la India, donde se encuentra de viaje oficial. En pleno escándalo por la denuncia de abusos sexuales contra el DAO de la Policía Nacional, Sánchez ha alabado la rápida actuación del Gobierno. "El Gobierno de España ha actuado con coherencia, empatía y contundencia", ha señalado Sánchez pidiendo al PP que actúen de la misma forma en los casos que les atañen, como el del PP de Madrid y el alcalde de Móstoles.

"Conocimos ayer, y esto es muy importante, unas acusaciones muy graves y lo que hizo el Gobierno fue manifestar su apoyo a la víctima y retirar el apoyo al anterior DAO", ha afirmado respaldando las palabras del ministro del Interior, Fernando Garnde-Marlaska.

"Sería bueno que aquellos que están exigiendo eso que ha hecho el ministro Marlaska se lo aplicaran a ellos mismos", ha añadido Sánchez señalando al PP por tapar al alcalde de Móstoles. Así, ha recordado que a día de hoy "no sabemos qué va a hacer el señor Feijóo y la señora Ayuso, salvo encubrir al agresor de Móstoles".

Sánchez ha descartado la dimisión del ministro del Interior y ha insistido en que la "investigación se lleve hasta el final con todas las consecuencias". Además, después de que el Partido Popular haya pedido la dimisión del ministro, ha cargado contra Alberto Núñez Feijóo al que pide que actúe en el caso del alcalde de Móstoles (Madrid), denunciado por una exconcejala por acoso sexual y laboral.

