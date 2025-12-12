Vis a vis de Ábalos en Soto del Real: así son las primeras visitas íntimas que puede tener el exministro

Los detalles La solicitud está en estudio por el departamento de Seguridad. Para que se conceda, el exministro debe demostrar que mantiene una "relación estable" con la persona, quien además debe haberlo visitado al menos tres veces de forma regular.

José Luis Ábalos, exministro del Gobierno, ha registrado su primera solicitud de vis a vis íntimo desde que ingresó en la prisión de Soto del Real hace apenas doce días. Fuentes penitenciarias y del entorno del político han confirmado a laSexta que la petición ya está en estudio por el departamento de Seguridad del centro, que debe pronunciarse aproximadamente una semana después de recibirla.

Para que se autorice este tipo de encuentro, Ábalos debe demostrar que mantiene una "relación estable" con la persona con la que quiere verse. Este requisito implica que la visitante haya ido al menos tres veces de manera regular a la prisión. Aunque aún no se ha confirmado oficialmente, todo apunta a que se trataría de Andrea de la Torre, quien ya ha realizado dos visitas al centro para dejar ropa y libros y con quien el exministro podría mantener una relación sentimental.

El objetivo de este procedimiento es claro: evitar que los internos tengan vis a vis con mujeres prostituidas y prevenir que la prostitución "meta sus tentáculos" en las prisiones. Una vez autorizado, el encuentro puede realizarse cualquier día de la semana, excepto los miércoles, en horario de mañana o tarde, según lo que apruebe Seguridad.

Los vis a vis se desarrollan en el edificio de Comunicaciones de Soto del Real, donde en la planta baja están los locutorios de visitas normales y en la primera planta una docena de habitaciones independientes, similares a las de un hotel, con cama, baño y mobiliario básico, para garantizar la privacidad sin comprometer la seguridad del centro.

Estos encuentros forman parte del régimen de comunicaciones especiales previsto en el Reglamento Penitenciario y están disponibles tanto para internos condenados como para los que están en prisión provisional, como es el caso de Ábalos. La finalidad es que los internos puedan mantener vínculos afectivos esenciales para su estabilidad emocional. La duración habitual de un vis a vis íntimo es de una a tres horas, y generalmente se puede programar una vez al mes, dependiendo de la disponibilidad de las salas.

Ábalos se encuentra actualmente en el módulo 13, un área con medidas excepcionales de vigilancia, donde se realizan cacheos diarios, controles reforzados y revisiones con perros adiestrados para evitar que se graben o filtren imágenes al exterior.

Desde su ingreso, el exministro ha presentado otras solicitudes, como permitir que su hijo recoja pertenencias de su celda, y ha comprado un televisor en el economato por unos 200 euros.

El protocolo de los vis a vis exige que los visitantes pasen controles estrictos, incluyendo detectores de metales y revisión de objetos personales. No se permiten móviles, dispositivos electrónicos, alimentos no autorizados ni otros objetos que supongan un riesgo. Aunque las salas ofrecen privacidad, los encuentros se desarrollan bajo supervisión discreta para garantizar la seguridad general del centro.

En ocasiones especiales, como aniversarios o fechas significativas, las prisiones facilitan estos encuentros. Ábalos cumplió 66 años el pasado 9 de diciembre, y en estos casos es habitual permitir ciertas concesiones, como la entrada de una tarta industrial o velas del economato, siempre gestionadas a través del departamento de paquetería y dentro de la normativa penitenciaria.

