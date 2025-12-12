El alcalde de Algeciras deja el grupo 'popular' del Senado sin renunciar a su acta tras la denuncia por acoso sexual

El senador del PP y alcalde de Algeciras (Cádiz), José Ignacio Landaluce

¿Por qué es importante? El PSOE de Algeciras presentó este miércoles una denuncia ante la Fiscalía del Tribunal Supremo solicitando que se investigue al alcalde de la localidad gaditana y hasta ahora senador del Partido Popular por presuntos delitos contra la libertad sexual, malversación de fondos públicos y tráfico de influencias.

El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, ha registrado este viernes su baja como miembro del grupo parlamentario 'popular' en el Senado, pero no ha renunciado a su acta como senador, por lo que se prevé que ahora pase al grupo mixto.

