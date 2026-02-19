Quién sí y quién no se suma a la propuesta de Rufián: de las dudas compartidas de las fuerzas nacionalistas a los que sí les gusta cómo pinta la cosa

¿Por qué es importante? El portavoz de ERC puso sobre la mesa una propuesta de unidad que responda a la pregunta: "¿Qué sentido tiene 14 izquierdas en el mismo territorio compitiendo por migajas?".

El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, puso este miércoles sobre la mesa una propuesta de unidad que responda a la pregunta: "¿Qué sentido tiene 14 izquierdas en el mismo territorio compitiendo por migajas?". Y no es que la respuesta no guste, sino que se materializaría con partidos renunciando a presentar su propia candidatura, algo que ni en su propia formación ven con buenos ojos.

"Imagínese que viene alguien a decirnos a nosotros cómo tenemos que presentarnos en nuestra casa. Que se presenten donde les parezca más oportuno y de la manera que les parezca más oportuna", ha afirmado el presidente de ERC, Oriol Junqueras. Este es un sentimiento compartido por otras fuerzas nacionalistas, como Bildu, que creen que sería renunciar a sus valores.

Así lo ha dejado claro Oskar Matute, portavoz adjunto de Bildu en el Congreso: "Se está confundiendo mucho la unidad de acción política con la de acción organizativa. Eso no nos tiene que llevar a ofrecer fórmulas que no tienen cimientos".

En el otro lado de la balanza se sitúan los que sí les gusta cómo va pintando la cosa, aunque sea porque ven que sería su candidatura la que iría de cabeza de cartel. "Por tanto hemos de ser inteligentes y generosos", ha remarcado Joan Baldoví, portavoz de Compromís en Les Corts.

También los que siguen dentro de Sumar y, tras la pronunciación de Yolanda Díaz, siguen su estela. "La gente salió ilusionada y eso es lo más necesitamos ahora", ha afirmado tras el acto de este miércoles sobre la reformulación de la izquierda Manuela Bergerot, portavoz de Más Madrid en la Asamblea de Madrid.

Luego están los que no andaban tan convencidos. "Estoy super contento, aunque lo hagan otros y aunque lo hagan con más estrella. Está estupendo. Lo importante es el carril de apuesta unitaria y de construir un proceso de bloque democrático", ha asegurado Antonio Maíllo, coordinador de Izquierda Unida.

Pero también hay un silencio ensordecedor en Podemos, quien dijo de primeras que no y en las últimas 24 horas tampoco se han pronunciado.

