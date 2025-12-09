El creador de los 'protocolos de la vergüenza' reconoce que eran "discriminatorios" y que advirtió de ello al exdirector sociosanitario de Ayuso

El contexto En su declaración en los juzgados de Plaza de Castilla (Madrid), Javier Martínez Peromingo ha asegurado que la respuesta que recibió por parte de Mur fue que los protocolos se estaban modelando y que por eso se cambiaron hasta en cuatro ocasiones.

Francisco Javier Martínez Peromingo, sucesor de Carlos Mur en la dirección Sociosanitaria de Madrid, ha declarado que los llamados 'protocolos de la vergüenza' eran "discriminatorios". En su testimonio, Peromingo afirmó haber advertido a Mur sobre esta discriminación, pero Mur respondió que estaban ajustando la reglamentación, lo que llevó a modificar los protocolos cuatro veces. Este martes, Mur y Pablo Busca, exaltos cargos durante la pandemia, no comparecieron en los juzgados, lo que ha motivado a las acusaciones a solicitar una orden de busca y captura. Alejandra Jacinto, abogada de las familias, critica la evasión de la justicia por parte de Mur y Busca, destacando el dolor y la necesidad de una investigación adecuada.

Francisco Javier Martínez Peromingo, sucesor de Carlos Mur al frente de la dirección Sociosanitaria de la Comunidad de Madrid y presunto creador de los 'protocolos de la vergüenza' de las residencias, ha declarado en los juzgados de Plaza de Castilla (Madrid) que estos protocolos fueron "discriminatorios" y ha señalado directamente a Mur, la persona que los firmó.

Peromingo, que solo ha contestado al juez, a Fiscalía y a su abogado, ha asegurado que avisó a Mur de que estos protocolos eran discriminatorios y que la respuesta que recibió era que estaban modelando la reglamentación, algo que les llevó a cambiar el contenido de los protocolos hasta en cuatro ocasiones.

La declaración se ha dado en una jornada en la que también se esperaba la comparecencia de Carlos Mur y Pablo Busca, exaltos cargos de Ayuso durante la pandemia, que no se han personado este martes en los juzgados. Iba a ser la primera vez que declararían como imputados por el 'caso residencias'. Mur fue el encargado de firmar los protocolos, como él mismo reconocío, y Busca era el responsable de las ambulancias durante la pandemia en la Comunidad de Madrid.

Ante esta espantada de Mur y Busca, las acusaciones han asegurado que van a pedir una orden de busca y captura contra estos exaltos cargos de la Comunidad de Madrid. La abogada de las familias de las víctimas, Alejandra Jacinto, califica como "una tomadura de pelo" que Mur y Busca sigan "eludiendo la acción de la Justicia después de tantos años".

"Estamos hablando de cinco años de intentos de investigaciones fallidas. Estamos hablando de muchísimo dolor, lo único que quieren las víctimas es que haya una investigación en condiciones y saber qué pasó, quién dio las órdenes y por qué se discriminó a esos familiares", critica.

Peromingo y Mur, acusaciones cruzadas

Mur fue la persona responsable de firmar las versiones de los protocolos que establecían quién podía ser trasladado a un hospital y quién se quedaba fuera. En mayo de 2020 fue destituido y Peromingo fue su sustituto, la persona a quien Mur había señalado como autor de los protocolos.

En sus declaraciones ha sido habitual escuchar a Peromingo hablar de su desacuerdo con los criterios "más restrictivos" de los protocolos. "Le manifestamos que no estábamos de acuerdo", llegó a decir en la comisión de investigación que hubo en la Asamblea de Madrid.

