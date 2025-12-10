Pedro Sánchez y Pérez Llorca se reunirán el próximo miércoles en Moncloa para "agilizar" la reconstrucción tras la DANA

¿Por qué es importante? El presidente del Gobierno recibirá al nuevo president de la Generalitat Valenciana el 17 de diciembre. Desde el Govern trasladan su voluntad de "diálogo, consenso y entendimiento" con el fin de "dar una respuesta conjunta" a los ciudadanos de la Comunitat Valenciana.

Habrá reunión en el Palacio de la Moncloa entre Pedro Sánchez y Juanfran Pérez Llorca. La Generalitat Valenciana ha confirmado un encuentro que se producirá el próximo miércoles, 17 de diciembre, con el objetivo de "agilizar la reconstrucción de la Comunitat Valenciana" tras la DANA ocurrida el 29 de octubre de 2024.

Será la primera reunión entre el presidente del Gobierno y el recién investido president de la Generalitat Valenciana, en sustitución de Carlos Mazón. Según la Generalitat, Pérez Llorca "trasladará la importancia de constituir una Comisión Mixta entre el Gobierno de España, la Generalitat, los ayuntamientos, la Federación Valenciana de Municipios y Provincias y la Diputación de València", con el objetivo de "coordinar las tareas de recuperación y atender las demandas de los municipios damnificados".

Desde Castellón de la Plana, Pérez Llorca ha reconocido que no es "optimista" con mejorar las relaciones con el Ejecutivo, una mala relación que no cree que sea "cosa de Mazón". "El Gobierno tiene que cambiar la forma de mirar a la Comunitat Valenciana", ha añadido, admitiendo que no sabe "cómo ha pasado tanto tiempo" sin que la comunidad autónoma y el Gobierno central hayan decidido coordinar estos esfuerzos.

En su reunión, Pérez Lloraca prevé tratar otros asuntos como las infraestructuras, la reforma de la financiación, regularidad en los pagos del FLA o que haga suyas algunas inversiones asumidas por la Generalitat valenciana y que han generado deuda.

