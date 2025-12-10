El PSOE lleva ante el Supremo al alcalde de Algeciras (PP) por supuestos delitos de acoso sexual, desvío de fondos y tráfico de influencias

Los detalles Ante esta denuncia, José Antonio Landaluce ha anunciado su baja temporal voluntaria como militante del Partido Popular, cesando así en la presidencia del PP de Algeciras. Sin embargo, mantendrá su puesto como alcalde y el escaño en el Senado.

El PSOE de Algeciras ha denunciado al alcalde y senador del PP, José Ignacio Landaluce, ante la Fiscalía del Tribunal Supremo por presuntos delitos de acoso sexual, malversación de fondos y tráfico de influencias. La denuncia, presentada por Rocío Arrabal e Isabel Beneroso, pide investigar la posible responsabilidad penal de Landaluce en relación a mensajes de WhatsApp que sugieren acoso a dos concejalas del PP. Además, se cuestiona la contratación de una exconcejala del PP y su vinculación con el silencio sobre los presuntos acosos. Landaluce ha desestimado las acusaciones, calificándolas de "montaje" del PSOE.

El PSOE de Algeciras ha presentado una denuncia ante la Fiscalía del Tribunal Supremo solicitando que se investigue al alcalde de la localidad gaditana y senador del Partido Popular, José Ignacio Landaluce, por presuntos delitos contra la libertad sexual, malversación de fondos públicos y tráfico de influencias.

Según ha adelantado la Cadena SER, la secretaria general del PSOE de Algeciras, Rocío Arrabal, y su vicesecretaria general, Isabel Beneroso, han reclamado al Ministerio Público que investigue si existe responsabilidad penal por parte del máximo responsable del Consistorio en relación con "supuestos episodios de acoso y/o abuso sexual" a dos concejalas del PP según unos mensajes de WhatsApp entre tres ediles 'populares' que salieron a la luz.

También reclaman las dos dirigentes socialistas que la Fiscalía del Supremo investigue la posible comisión de los delitos de malversación de caudales públicos y tráfico de influencias por parte de Landaluce en la contratación de una exconcejala del PP y exmujer de un dirigente del partido en el Ayuntamiento de Algeciras y en una residencia de mayores de titularidad pública respectivamente.

En el escrito, el PSOE también plantea que el alcalde declare como investigado y que se cite como testigos a varias personas, entre ellas la ex edil Laura Ruiz, la delegada territorial de Salud, Eva Pajares, la presidenta de la Mancomunidad de Municipios, Susana Pérez Custodio, y la consejera de Inclusión Social de la Junta, Loles López, junto a otros antiguos cargos públicos.

Sostiene el PSOE que hay una clara "sospecha" de que estos contratos podían haberse realizado para impedir la divulgación de los mensajes y las pruebas sobre los supuestos episodios de acoso y abuso sexual comprando su silencio.

En las dos ocasiones previas en las que Landaluce fue acusado de abusar sexualmente de dos mujeres de su entorno, el alcalde aseguró que se trataba de "un montaje y un bulo del PSOE" para acabar política y personalmente con él.

Landaluce se da de baja como militante del PP

Ante esta denuncia, José Antonio Landaluce ha anunciado su baja temporal voluntaria como militante del Partido Popular, cesando así en la presidencia del PP de Algeciras. Sin embargo, mantendrá su puesto como alcalde y el escaño en el Senado.

"El pueblo de Algeciras decidió que fuera su alcalde, y miles de hombres y mujeres depositaron su confianza en mí para representarlos en el Senado. Ese compromiso es inquebrantable", ha afirmado Landaluce. "Sería una irresponsabilidad abandonar el liderazgo de un proyecto que está transformando Algeciras como nunca antes. Hoy más que nunca, la ciudad necesita estabilidad, firmeza y visión de futuro", ha añadido.

