El PSdeG anula su agenda tras conocer una denuncia anónima por acoso sexual contra el presidente de la Diputación de Lugo

El Partido Socialista de Galicia ha anulado este miércoles su agenda tras conocer una denuncia anónima por acoso sexual contra José Tomé, presidente de la Diputación de Lugo.

Estaba previsto que el Secretario General del PSOE gallego, José Ramón Gómez Besteiro, apareciese esta mañana en un acto que tenía en Padrón y que pronunciara algunas palabras. Pero según ha podido confirmar laSexta, el PSdeG ha cancelado ese acto que tenían previsto realizar.

Lo que sí está previsto es que se mantenga la comparecencia de la viceportavoz del grupo parlamentario, Lara Méndez, después de la junta de portavoces en O Hórreo.

Fue el lunes por la noche cuando el PSOE recibió una denuncia anónima por acoso sexual contra José Tomé. Una denuncia sobre la que ya está trabajando el órgano antiacoso de la formación socialista, según confirman fuentes consultadas por laSexta.

La denuncia llegó a través del canal interno del PSOE habilitado para hacer llegar este tipo de denuncias. Por el momento no se han tomado medidas disciplinarias, pero no se descarta que se tomen en el corto plazo. Es más, confirman que hay comunicaciones que avalan los testimonios de las víctimas.

Esta denuncia llega cuando todavía no se ha resuelto el expediente abierto a Paco Salazar, hombre de confianza de Pedro Sánchez en Moncloa, contra el que se presentaron dos denuncias en julio. Tomé es una figura importante dentro del PSOE gallego, liderado por José Ramón Gómez Besteiro.

