Ábalos y Koldo irán a juicio: el Supremo confirma su procesamiento por la causa de las mascarillas

Los detalles La Sala encuentra "indicios bastantes de responsabilidad criminal" en el exministro y su exasesor, que ahora irán a juicio. El siguiente paso sería la apertura de juicio oral.

La Sala de Apelaciones del Tribunal Supremo ha confirmado el procesamiento del exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García en la causa de las mascarillas, encontrando "indicios bastantes de responsabilidad criminal". Se espera que el siguiente paso sea un auto de apertura de juicio oral, que podría ser inminente. La Sala ha rechazado los recursos de la defensa, dejando a Ábalos sin opciones de presentar más. Esta resolución influye en su situación en el Congreso, donde será suspendido como diputado. La causa de las mascarillas se separó de otra investigación sobre presuntos amaños en contratos de obras públicas.

José Luis Ábalos y Koldo García irán a juicio. La Sala de Apelaciones del Tribunal Supremo ha confirmado en una resolución a la que ha tenido acceso laSexta el procesamiento del exministro y de su exasesor en la causa de las mascarillas al encontrar "indicios bastantes de responsabilidad criminal".

Se espera que el siguiente paso sea un auto de apertura de juicio oral, un auto que podría ser inminente. En su resolución de este miércoles, la Sala de Apelaciones rechaza los recursos de la defensa de Ábalos y Koldo y ya no cabe opción a presentar más recursos.

Este escrito también influye en la situación de Ábalos en el Congreso, que mantiene su acta de diputado en el momento en el que se ha publicado la resolución del Supremo. Fuentes de la Presidencia de la Mesa del Congreso confirman a laSexta que Ábalos será suspendido como diputado en cuanto llegue la resolución de la Sala de Apelaciones y convoquen la Mesa.

La Sala rechaza todos los motivos alegados por Ábalos y Koldo y recuerda que el auto de procedimiento abreviado debe incluir un juicio fáctico a nivel indiciario para constatar que concurren elementos bastantes como para reputar de forma "suficientemente justificada" la perpetración de los hechos enunciados.

El Supremo considera que los argumentos defensivos utilizados por las de defensas de ambos "no alcanzan a desvanecer la solidez de los indicios señalados por el Instructor y que anticipan debates propios del plenario", a lo que añaden: "Ni el Instructor, ni esta sala de apelación, estamos llamados a enjuiciar prematuramente; tan solo a preparar el enjuiciamiento una vez constatada la existencia de base indiciaria racional y suficiente".

Un "robusto material indiciario"

Para el tribunal, "las diligencias sugeridas, en un juicio apriorístico, sea cual sea su resultado, no aparentan ser portadores de potencialidad para desvirtuar el robusto arsenal indiciario recopilado por el Instructor y que ha dado lugar ya, según se conoce (…) a escritos de acusación y a decretar la prisión provisional. Quizás en el juicio oral puedan introducir matices, o incluso desvirtuar algunas pruebas".

La Sala explica que "carece de sentido" alargar la investigación cuando hay personas en situación de prisión preventiva (los propios Ábalos y Koldo) y cuando "no es pronosticable ni en la más optimista de las previsiones" para Ábalos que las diligencias "desmoronen" el "nivel indiciario que justifica un auto de prosecución, pieza indispensable la apertura del juicio oral".

La causa de las mascarillas se separó de la otra causa en la que se están investigando los presuntos amaños en los contratos de obras públicas en el Ministerio de Transportes, causa en la que también está investigado el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán. En la causa de las mascarillas también está investigado el empresario Víctor de Aldama.

