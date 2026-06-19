La defensa institucional de un particular: el apoyo sin fisuras del PP y el gobierno de Ayuso a González Amador

El contexto Si bien desde el inicio se ha tratado al novio de la 'popular' como un ciudadano, lo cierto es que tanto el partido como miembros del ejecutivo regional han mostrado su apoyo al empresario.

Entre 2021 y 2023, el empresario Alberto González Amador experimentó un notable aumento en su facturación, alcanzando 4,4 millones de euros, comparado con los 400.000 euros anteriores. Este incremento coincidió con su relación con Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid. El Partido Popular (PP) defiende que este aumento no está relacionado con su cargo público. Ayuso ha defendido públicamente a González en diversas ocasiones, tanto en actos institucionales como en medios de comunicación. Otros miembros del PP, como Carlos Díaz-Pache, Alfonso Serrano y Miguel Tellado, también han mostrado su apoyo al empresario, subrayando su carácter de ciudadano particular.

Entre 2021 y 2023, el empresario Alberto González Amador pegó un subidón en su facturación, según un informe de Hacienda y la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Sobre estas líneas se muestra cómo en los primeros años de noviazgo con la presidenta de la Comunidad de Madrid facturó 4,4 millones de euros.

Algo que contrasta mucho con los 400.000 que había facturado anteriormente. El primer subidón fue con la venta de mascarillas. Precisamente, desde entonces su principal cliente ha sido el grupo Quirón. Pese a ello, el Partido Popular (PP) se escuda en que es un ciudadano y que este incremento no tiene nada que ver con ellos, pues se trata de un particular.

Todo en el marco de una defensa a un individuo que podría ser la más pública nunca vista, ya que ha pasado por todo tipo de instituciones y medios. Empezó con Isabel Díaz Ayuso diciendo que era una inspección fiscal a un ciudadano que nada tiene que ver con la Comunidad de Madrid. Lo dijo detrás del atril de la región como presidenta de esta y tras un Consejo de Gobierno.

Esas afirmaciones las ha repetido desde la propia sede de la Comunidad de Madrid, tanto ella sola como acompañada del alcalde de la capital, el también 'popular' José Luis Martínez Almeida. En esta ocasión lo hacía desde un acto institucional en la Real Casa de Correos, pero también lo ha hecho en la Asamblea durante una sesión de control a su ejecutivo.

Sin olvidar tampoco la ocasión en que lo hizo en la casa de la soberanía regional durante un debate sobre el estado de esta. Ahora bien, la presidenta madrileña también ha realizado esta defensa de su pareja en desayunos informativos y entrevistas. Eventos a los que acudía como presidenta de la comunidad. En definitiva, un ciudadano particular, pero bastante institucional.

De hecho, no solo ha sido Ayuso la que ha defendido a su pareja, porque González Amador también ha encontrado respaldo en otros cargos públicos de la Comunidad de Madrid. Es el caso del portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Carlos Díaz-Pache, y del secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, que han hecho lo propio.

Y por si fuera poco, los apoyos a este ciudadano particular también han llegado, ni más ni menos, que desde el Partido Popular (PP). Era el secretario de Organización de la formación, Miguel Tellado, quien desde la misma sede de Génova ha defendido al empresario. No obstante, también lo ha hecho en la sala de prensa del Congreso de los Diputados. Sí, hasta la casa de la soberanía nacional también ha llegado la defensa de la pareja de Ayuso, también ejercida por Ester Muñoz.

Todo lo anterior, además, regado por el apoyo del jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel Rodríguez. Más allá de ser un difusor de bulos profesional, no hay que olvidar que también es un cargo público.

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