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2021, el año clave

Miguel Ángel Campos explica la coincidencia entre la "explosión contractual" de González Amador y su relación con Ayuso

Miguel Ángel Campos analiza en Más Vale Tarde la casualidad de que la "explosión contractual" de González Amador con Quirón y su relación con Ayuso empezaran en el mismo año, 2021: "No hay más preguntas, señoría".

Miguel Ángel Campos analiza en Más Vale Tarde la casualidad de que la "explosión contractual" de González Amador con Quirón y su relación con Ayuso empezaran en el mismo año, 2021: "No hay más preguntas, señoría".

El último informe de la UCO señala que una empresa de Alberto González Amador que hacía facturas para el grupo Quirón no tenía medios ni personal para prestar ese servicio.

El novio de Isabel Díaz Ayuso habría adquirido la empresa en 2021 y, justo ese mismo año, pasó de facturar 60.000 euros a más de 300.000. El año siguiente serían 700.000 y ya en 2023 alcanzaría casi el medio millón. Casualmente, la factura venía emitida por Quirón Prevención.

Por otro lado, Hacienda asegura que otra empresa de González Amador habría facturado a Quirón entre 2021 y 2023 un total de 4,4 millones de euros en tres años a Quirón.

A propósito de esto, Miguel Ángel Campos señala que la "explosión contractual" de González Amador arranca en 2021, el mismo año que empieza su relación con Ayuso: "No hay más preguntas, señoría", sentencia.

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