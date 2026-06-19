MÁR lo vuelve a hacer: lanza un bulo para desviar la atención sobre el caso de González Amador

Los detalles Una vez más, el jefe de gabinete de Ayuso ha intentado desviar el foco de lo que dice la UCO y la Agencia Tributaria par intentar colar una mentira e intentar desvincular a González Amador de la presidenta de la Comunidad de Madrid.

Miguel Ángel Rodríguez, jefe de Gabinete de Ayuso, ha difundido un bulo para desviar la atención del caso del novio de la presidenta, González Amador. A pesar de que constantemente se ha afirmado que Amador es un ciudadano particular, Rodríguez sigue defendiendo su relación con Ayuso. Recientemente, un informe de la UCO reveló que desde que Amador conoció a Ayuso, su empresa facturó más de 4 millones de euros al grupo Quirón. Aunque Rodríguez afirmó que el último contrato con Quirón fue en 2010, la realidad es que en abril el Gobierno de Ayuso otorgó un nuevo contrato público a Quirón por más de 120 millones de euros.

Miguel Ángel Rodríguez lo ha vuelto a hacer: ha lanzado un bulo, un dato falso, para desviar la atención sobre el caso del novio de Ayuso. Todo para proteger a alguien que, ellos mismos han repetido una y otra vez, es un ciudadano particular. Miguel Ángel Rodríguez intenta tapar así los nuevos indicios que hay contra González Amador. El último informe de la UCO apunta a que desde que conoció a Ayuso su empresa facturó al grupo Quirón más de 4 millones de euros.

La historia se vuelve a repetir. El jefe de Gabinete de Ayuso lanzando un bulo para desviar el foco, para defender a la pareja de la presidenta. "El último contrato con QUIRÓN fue del año 2010. La presidenta no estaba ni pensada", aseguró este jueves MÁR en un mensaje que publicó en X.

Aunque ese dato no es cierto. Miguel Ángel Rodríguez habla de una concesión de 2010 a 30 años, pero la realidad es que este mismo abril el Gobierno de Ayuso daba a Quirón un nuevo contrato público: más de 120 millones por gestionar un laboratorio cinco años.

Y es curioso, no porque MÁR lance un bulo, sino porque siempre intentan desvincular a González Amador de Ayuso. Pero acaba siendo su propio jefe de Gabinete el que sale a defenderlo bulo tras bulo.

Siempre han defendido que González Amador es un ciudadano particular. Una vez más, ha vuelto a intentar desviar el foco de lo que dice la UCO y la Agencia Tributaria par intentar colar una mentira.