Nueva cruzada de Almeida contra las personas sin hogar: el Ayuntamiento desmantela sus infraviviendas sin avisar y tirando todo a la basura

Los detalles No solo les impiden dormir en la calle, sino que también les tiran sus pertenencias a la basura. El Ayuntamiento de Madrid antes solía avisar a las personas sin hogar cuando limpiaban los asentamientos donde dormían. Así podían guardar sus cosas. Cosas vitales como medicamentos, documentos, ropa... Ahora, según los propios trabajadores municipales, no avisan y lo tiran todo.

Las cámaras de laSexta han documentado cómo los servicios municipales de Madrid desmantelan infraviviendas sin previo aviso, arrojando pertenencias de personas sin hogar. Mohamed denuncia que, durante una limpieza, se tiraron documentos y enseres de sus compañeros mientras trabajaban. Manuel y Óscar relatan pérdidas similares, destacando la falta de aviso. Trabajadores del Ayuntamiento indican que estas prácticas comenzaron en marzo, sin notificación previa, aunque el alcalde Almeida afirma desconocer los detalles. La oposición critica la medida como inhumana y cruel, mientras se señala un aumento en las intervenciones sociales, pero también en estas limpiezas.

Las cámaras de laSexta han sido testigos de como los servicios municipales madrileños desmantelan una infravivienda bajo un puente de Madrid. Con rastrillos, palas y bolsas enormes para restos. Sin avisar ni hacer distinciones en lo que tiran a la basura.

Las personas que dormían allí, no estaban cuando han llegado. Mohamed relata como un equipo de limpieza llegó y tiró las tiendas de campaña de sus compañeros, que no estaban allí. "Se habían ido a trabajar y a hacer gestiones. Les han tirado sus enseres, sus documentos, el pasaporte...", denuncia en conversación con laSexta.

No es un caso aislado. Manuel carga sus pertenencias importantes en una mochila. En una de estas limpiezas, también sin aviso, no tuvo ni tiempo para recoger todas sus cosas. "Perdí ropa, que es importante, que toca volver a buscar y también algún documento... Recogí media tienda y un compañero me dio otra", explica.

Óscar relata que a él le han tirado todas sus pertenencias varias veces. "Yo me he ido a los comedores sociales, y cuando he vuelto no tenía absolutamente nada", recuerda.

Trabajadores del Ayuntamiento de Madrid aseguran que este tipo de prácticas empezaron en marzo. "Nos reunieron a todos y nos dijeron que a partir de ahora no se avisaba", confiesan sobre las nuevas directrices.

El Ayuntamiento no deja claro cuándo avisan. El propio alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, dice que desconoce "la antelación con la que se está avisando a estas personas".

La realidad es que no hay ninguna antelación. La oposición denuncia que este trato es inhumano. "Es una medida cruel, es una medida injusta. Ha sido irse el papa y acabarse la bondad por el prójimo", acusa Rita Maestre, portavoz municipal de Más Madrid.

Mientras, el alcalde asegura que ha aumentado la intervención social pero los mismos trabajadores del Ayuntamiento insisten en que se han triplicado estas limpiezas inhumanas.

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