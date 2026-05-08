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Operación Atalanta

La fragata 'Canarias' de la Armada vigila un buque cisterna secuestrado cerca de Somalia

Mientras tanto La misión europea investiga otro posible caso de piratería en aguas somalíes y ha confirmado otro secuestro en Yemen.

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La fragata 'Canarias' de la Armada sigue de cerca al buque cisterna secuestrado frente a las costas de Somalia tras un nuevo ataque pirata en la zona. El barco español, desplegado en la operación Atalanta, mantiene la vigilancia mientras la misión europea investiga además otro posible caso de piratería en aguas somalíes.

El Centro de Seguridad Marítima del Océano Índico recibió información sobre un posible secuestro el pasado 23 de abril. Según 'Voz Pópuli', el asalto se produjo a unas 24 millas náuticas al sureste de Hafun, en la costa oriental de Somalia. En esa zona se desarrolla la Operación Atalanta, encargada de investigar el caso y de la que forma parte la fragata 'Canarias'.

Los primeros informes indican que un grupo armado asaltó un buque cisterna, probablemente un petrolero, sin detallarse la bandera ni el nombre del navío.

Este viernes la Operación Atalanta ha confirmado otro caso de piratería, en este caso, frente al puerto de Qana, en Yemen.

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