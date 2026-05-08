El MV Hondius fondeará en el interior del puerto de Granadilla (Tenerife): "De ahí se les trasladará en zódiacs"

Los detalles La directora general de Protección Civil ha recalcado que todas las zonas por las que van a transitar los pasajeros del crucero "van a estar aisladas", asegurando que no hay ninguna posibilidad de "interrelación con la población".

El crucero 'MV Hondius' fondeará en el puerto de Granadilla, Tenerife, y los pasajeros desembarcarán en zódiacs cuando sus aviones estén listos, según Virginia Barcones, secretaria general de Protección Civil. El desembarco se realizará en una zona segura y aislada, sin contacto con la población civil. Fernando Grande-Marlaska, ministro del Interior, ha destacado que ningún pasajero saldrá del buque hasta que su avión esté preparado. Los pasajeros, de 23 nacionalidades, serán repatriados incluso si presentan síntomas. Los 14 españoles serán trasladados a Madrid en un avión militar bajo estrictas medidas de aislamiento. Estados Unidos, Reino Unido y Canadá están coordinando la repatriación.

El crucero 'MV Hondius' fondeará en el interior del puerto de Granadilla (Tenerife) y los pasajeros desembarcarán en pequeñas embarcaciones zódiac cuando tengan su avión "ya preparado", según ha explicado la secretaria general de Protección Civil y Emergencias del ministerio del Interior, Virginia Barcones, que ha asegurado que va a estar todo aislado y acotado".

"El lugar exacto donde se va a producir el fondeo va a ser dentro del interior del puerto, en el lugar donde ha determinado tanto la autoridad portuaria como la capitanía marítima, que es el lugar más seguro para realizar esta operación y a partir de ahí comenzar con el desembarco", ha señalado Barcones en una rueda de prensa.

Al respecto, ha recalcado que todas las zonas por las que van a transitar los pasajeros del crucero "van a estar aisladas". "Les digo que, con toda seguridad, no hay ninguna posibilidad de interrelación con la población civil. Va a estar todo aislado y acotado. Sólo van a acercarse los intervinientes autorizados, que van a disponer de los más altos estándares de protección", ha subrayado.

El domingo a media mañana es cuando está previsto que llegue este crucero. Sanidad acaba de concretar cada detalle del protocolo. Los pasajeros aparecerán aquí en autobuses, aislados al cien por cien, supervisados, y solo cuando todo esté listo para despegar a sus países.

"No va a salir ningún pasajero del buque hasta que esté preparado y dispuesto el avión que lo trasladará a su destino final", ha destacado Fernando Grande-Marlaska, ministro del Interior.

Con todo listo en pista, se hará un último chequeo médico en el barco y se dará la señal para que salgan en lanchas de cinco en cinco frente al puerto de Granadilla, no tocando nunca tierra. En el aeropuerto, sin cruzarse con nadie, despegarán en sus aviones nacionales.

Estados Unidos y Reino Unido ya han mostrado su disposición a enviarlos. Canadá está ultimando y la Unión Europea se hará cargo de quienes no puedan enviar avión.

En el barco hay personas de 23 nacionalidades que tienen que ser, confirma el Gobierno, repatriadas sí o sí, incluso si tuvieran síntomas. "Estamos avisando a todos los países que estén preparados para poder enviar aviones preparados para tratar medicamente a las personas", ha señalado Pedro Gullón, director general de Salud Pública.

Los 14 españoles saldrán hacia Madrid en un avión militar y de ahí al hospital con idénticas precauciones de aislamiento.

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