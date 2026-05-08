Prioridad nacional o lo que le sale del bulo a Vox

Entre líneas... ¿Qué esconde Vox repitiendo "prioridad nacional" en cada mitin y rueda de prensa? En Extremadura, la comunidad de España con menor proporción de migrantes, hay sensación de invasión migratoria. ¿Cómo ha conseguido el partido de Abascal trasladar esa idea?

Empecemos por una historia real que nos lleva a Galicia:

Hace años, cientos de familias ponen toda su ilusión en unas casas de protección oficial. Finalmente, la Xunta las ofrece a un precio asequible en régimen de alquiler en un barrio de Pontevedra. Dinero público para solucionar el gran problema que tiene nuestro país: la vivienda. Fantástico.

Cuando se sortean provisionalmente, hace sólo unos meses, alguien se pone a grabar a una vecina que, enfadada, denuncia "una vergüenza". Todas las viviendas son "para los de fuera", grita.

Unos cuantos kilómetros más al sur, en Extremadura, una captura de ese video aparece en pantalla grande. Delante está el portavoz adjunto de Vox en el Congreso, Carlos Hernández Quero, para apuntar que "como vimos este verano en Pontevedra, (las viviendas) nunca son para personas que se apellidan García ni Suárez ni Rodríguez. Son para otras personas".

El propio Quero decía en su exposición que esa denuncia se basaba en datos que habían pedido. Y lo cierto es que la lista de personas agraciadas, con nombre y apellidos, es pública. Y hay muchos apellidos, la gran mayoría, que no son precisamente extranjeros: González, López, Arias...

Pero para acabar de comprobar si la discriminación en vivienda que Vox denuncia es falsa o no, hemos ido a la fuente directa. Y el encargado de Vivienda y Urbanismo de la Xunta de Galicia, Heriberto García Porto, pone cifras a los agraciados con vivienda por su origen: "Aproximadamente un 80% son de nacionalidad española". "Es necesario desmentirlo para aclarar y dar tranquilidad a todas las personas que están inscritas en el registro. Es un procedimiento perfectamente claro y transparente. Un sorteo público y ante notario", añade.

Pasan los meses desde aquel sorteo de vivienda en tierra gallega y Vox ha llegado a un pacto con el PP para gobernar en Extremadura. Entre otras cosas, consiguen relacionar el acceso de la vivienda con algo que llaman "prioridad nacional". Es decir, que su estrategia de trazo grueso ha tenido éxito. Abascal ha conseguido que la gente crea que los españoles de pura raza están discriminados.

Comprobamos en Trujillo, en Extremadura, cómo se traslada esa sensación a la calle. En la ciudad del conquistador Pizarro, con 9.000 habitantes, hay poco más de un 4% de vecinos de procedencia extranjera. Igual que el resto de Extremadura, que es la comunidad con menor porcentaje de inmigrantes de España. Aun así, cuando preguntamos en la calle, la mayoría de los trujillanos piensa que, al menos, hay el doble de personas extranjeras en su ciudad.

Una percepción de invasión que confirma el pacto de Vox con el PP para gobernar. A partir de ahora se eliminarán el burka y el nicab del espacio público. Y lo cierto es que los propios habitantes de Trujillo nos confirman que eso no es un problema, porque no hay mujeres que lo vistan. Aunque alguna entrevistada apoye la medida "para que no haya". Por si las moscas, no nos vayan a invadir.

Y no es que haya que negar que la inmigración en nuestro país es un reto. Que la llegada de nuevos vecinos a nuestros entornos puede generar problemas, por supuesto. Pero también oportunidades.

Simplemente, es que estas últimas no encajan con los prejuicios que Vox quiere exacerbar. Y que le está sirviendo para tapar otros problemas internos que llevan meses haciendo ruido entre sus votantes. De hecho, el pasado 28 de abril, a la misma hora que su portavoz en el Congreso, Pepa Millán, habla de "prioridad nacional" varias veces, Javier Ortega Smith, ya defenestrado del partido tras enfrentarse a Abascal denuncia: "Temen que se sepa la verdad, temen que los simpatizantes algún día se sientan engañados y digan: «O sea, que nos han tomado el pelo»". El padrino de una de las hijas de Abascal, el que fuera su amigo, lleva meses denunciando sospechas de corrupción en Vox. Pero eso, ya no es prioridad nacional.

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