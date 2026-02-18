La trampa del ICE para detener a un padre trabajador con seis hijos: dos agentes vestidas de calle fingieron una avería en el coche para pedirle ayuda

Los detalles Cuando Jesús Flores estaba revisando el coche aparecieron tres camionetas del ICE rodeándolo. Al verlos echó a correr, pero se abalanzaron sobre él y se lo llevaron detenido. "Lo engañaron para que saliera de casa", ha afirmado su hijo.

Las acciones de los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos han sido calificadas de crueles por la familia de Jesús Flores, quien fue arrestado tras una trampa tendida por los agentes. En Brooklyn Center, Minnesota, dos mujeres, haciéndose pasar por civiles con un coche averiado, pidieron ayuda a Jesús, un mecánico. Al acercarse, fue rodeado por camionetas del ICE y detenido. Jesús, de origen mexicano, ha sido deportado dos veces en el pasado y ahora enfrenta otro proceso de deportación en Texas. Su familia, dependiente de su trabajo, ha recurrido al crowdfunding para sobrevivir.

Las actuaciones de los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos (EEUU) van más allá del racismo, son la crueldad absoluta. La familia de Jesús Flores denuncia que los agentes le tendieron una trampa para detenerlo: le pidieron ayuda haciéndole creer que su coche estaba averiado.

Cuando un vehículo se detuvo delante de la casa de Jesús Flores en Brooklyn Center, Minnesota, nada le hizo sospechar que eran agentes del ICE, pero sí, se trataba de una trampa para detenerlo. Dos mujeres, agentes de antiinmigración, vestidas de calle fingieron el pasado jueves que su coche estaba averiado e, incluso, levantaron el capó para que fuese más creíble. Sabían que Jesús es mecánico y una de ellas llamó a la puerta pidiéndole ayuda.

Jesús accedió y cuando estaba supervisando el coche aparecieron tres camionetas del ICE rodeándolo. Al verlos echó a correr, pero se abalanzaron sobre él, como se puede ver en las imágenes sobre estas líneas, y se lo llevaron detenido. "Lo engañaron para que saliera de casa", ha explicado su hijo, Miguel Flores, quien ha confesado que sabía que esto podría pasar.

Jesús Flores es mexicano y fue deportado hace 15 años dos veces. "Mi padre es una persona trabajadora. Él vino aquí para darnos una vida mejor y lo ha hecho", ha señalado su hijo. Ahora se encuentra en proceso de deportación en un centro de El Paso, Texas.

Jesús tiene seis hijos, dos de ellos con autismo y dos con necesidades médicas especiales. Su trabajo era el único sustento de la familia, que ha tenido que recurrir al crowdfunding para cubrir los gastos familiares. "Él simplemente estaba tratando de conseguir algo de dinero para la familia", ha agregado Miguel Flores. La familia ha quedado rota por unos agentes antiinmigración sin escrúpulos con los más vulnerables.

