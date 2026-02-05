Ahora

Los correos borrados de la exconcejala de Móstoles a Ayuso hablando de una "grave situación de acoso sexual y laboral" que podrían volver a la Justicia

¿Por qué es importante? Según lo que relata la exedil, al entrar a formar parte del equipo del alcalde de Móstoles, este intentó que la relación laboral fuera más allá y, ante la negativa, comenzó también el acoso laboral. La exconcejala fue a la Justicia reclamando que alguien había borrado todos sus correos, incluidos los que demostrarían esa petición de amparo al partido, pero acabó archivándose por falta de pruebas.

"Un caso prefabricado". Así es como ha definido la presienta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, a la acusación por acoso sexual y laboral de una exconcejala contra el alcalde de Móstoles, Manuel Bautista, quien este jueves ha comparecido arropado por todo su equipo de Gobierno negándolo todo y rechazando dimitir. Según él, no es más que un cuento de esta exconcejala porque no quiso nombrarla vicealcaldesa.

Esta ha sido la reacción del acusado, pero la de los dirigentes del Partido Popular a quienes acudió la exconcejala no fue mucho mejor. Según ella, desde el PP de Ayuso le dijeron cosas como "protegerte es no hacer nada"; "todas hemos aguantado muchas cosas en política" y, quizás la más dura, "ayuda no es hacerlo público, eso te va a hundir". Pero lo que hunde a las víctimas es ocultar un posible acoso, venga de donde venga y suceda en el partido que sea.

Según lo que relata la exedil, al entrar a formar parte del equipo de Bautista, este intentó que la relación laboral fuera más allá y, ante la negativa, comenzó también el acoso laboral. La exconcejala fue a la Justicia reclamando que alguien había borrado todos sus correos, incluidos los que demostrarían esa petición de amparo al partido. Esto le vino al pelo al alcalde, ya que el caso acabó archivándose por falta de pruebas.

Estos son los hechos que denuncia la exconcejala: acudió a su partido y no la respaldaron. Alfonso Serrano, mano derechísima de Ayuso, estuvo en algunas de esas reuniones, pero este jueves ha asegurado que la víctima negó que sufriera acoso sexual. Esto a pesar de que la exconcejala le hablara a Ayuso en octubre de 2024 de una "grave situación de acoso sexual y laboral".

Lo hizo en una carta a la que ha tenido acceso laSexta en la que solicitó por correo electrónico su baja en el PP de Madrid. Y, tiempo después, constató que varios correos de su bandeja de entrada habían sido eliminados, lo que denunció en un juzgado. La Justicia archivó esa denuncia pero ahora hay una posibilidad de que se reabra.

Según han confirmado fuentes jurídicas consultadas por laSexta, en las próximas semanas la Audiencia Provincial de Madrid tendrá que decidir si reabre la investigación por revelación de secretos en el acceso y borrado de esos correos electrónicos que demuestran que la exconcejala puso al corriente a Ayuso y a los órganos internos del PP de Madrid de esa situación de acoso sexual que estaba sufriendo.

La investigación se abrió en 2024 pero se cerró en 2025 después de que el juzgado ordenara un análisis pericial y no se pudiera determinar la identidad de la persona que había borrado esos correos. Lo que no consta a día de hoy es que se hayan presentado denuncias por acoso sexual o laboral.

